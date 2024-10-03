Guterres çaresizce uyardı: Ateşler hızla cehenneme dönüşüyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün acil gündemle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'da artan gerilime dair uyarılarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres

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Ortadoğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor

" uyarısında bulundu. Öte yandan terör devleti İsrail yönetimi, Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Guterres’i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını ilan ederek skandal bir adım attı.

Birleşmiş Milletler'i her adımında hiçe sayan işgalci güç bu sefer ateşkes ve barış çağrısı yapan Guterres'i hedef aldı.