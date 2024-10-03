Guterres çaresizce uyardı: Ateşler hızla cehenneme dönüşüyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.
BM Genel Sekreteri Antonio Guter-res, BMGK’da Lübnan’daki gelişmeleri ele almak için düzenlenen acil toplantıda, “Orta Doğu’nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor” uyarısında bulundu. İsrail ise skandal bir kararla Guterres’i “istenmeyen adam” ilan edip ülkeye girişini yasakladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün acil gündemle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'da artan gerilime dair uyarılarda bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres
, "
Ortadoğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor
" uyarısında bulundu. Öte yandan terör devleti İsrail yönetimi, Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Guterres’i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını ilan ederek skandal bir adım attı.
Birleşmiş Milletler'i her adımında hiçe sayan işgalci güç bu sefer ateşkes ve barış çağrısı yapan Guterres'i hedef aldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ettiği belirtildi. İşgalci güç yıllardır BM kararlarına uymamakta ısrar ediyor.
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