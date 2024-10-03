logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Guterres çaresizce uyardı: Ateşler hızla cehenneme dönüşüyor

Guterres çaresizce uyardı: Ateşler hızla cehenneme dönüşüyor

04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.

BM Genel Sekreteri Antonio Guter-res, BMGK’da Lübnan’daki gelişmeleri ele almak için düzenlenen acil toplantıda, “Orta Doğu’nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor” uyarısında bulundu. İsrail ise skandal bir kararla Guterres’i “istenmeyen adam” ilan edip ülkeye girişini yasakladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün acil gündemle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'da artan gerilime dair uyarılarda bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres
, "
Ortadoğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor
" uyarısında bulundu. Öte yandan terör devleti İsrail yönetimi, Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Guterres’i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını ilan ederek skandal bir adım attı.
Birleşmiş Milletler'i her adımında hiçe sayan işgalci güç bu sefer ateşkes ve barış çağrısı yapan Guterres'i hedef aldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ettiği belirtildi. İşgalci güç yıllardır BM kararlarına uymamakta ısrar ediyor.



#birleşmiş milletler
#orta doğu
#politika

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 2.79–2.89 faizli konut kredisinde başvurular başladı mı, ne zaman?