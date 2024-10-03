Katliamları izleyen BM'nin halkı korumak için ne yapacağına dair cevabı: Detaylara girmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu temaslarını takip etmek için ABD'ye giden Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, New York'ta yaşananları tvnet canlı yayınında aktardı. Erdoğan'ın siyaset ve teknoloji dünyasından birçok kritik ismi ağırladığını belirten Çelik, "Türkevi diplomasi trafiğinin merkeziydi, BM Genel Merkezi kadar yoğundu" dedi. Çelik, Türkiye'ye dönüş yolculuğunda gazetecilerin sorularına yanıt veren Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları ise "BM ilk defa kendisiyle yüzleşti. Netanyahu şu süreçte BM Genel Kurulu'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile denk getirmediler, Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe de katılmadı. Bu bilinçliydi, 'Gazze'de çocuklar ölürken neyin yemeğini yiyeceğiz?' mesajını verdi. Ben kendisine 'BM 79 yıllık tarihinde ilk defa kendisini sorguluyor. 2015 yılında reform yapılması gerektiğini söylemiştiniz. Geleceği sorguluyor ama gelecek geçmiş olabilir mi' diye sordum. Cumhurbaşkanımız Lübnan meselesine fazlasıyla odaklanmış durumda, bu savaş Avrupa'yı da tehdit edecek." diyerek özetledi.