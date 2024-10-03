logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Katliamları izleyen BM'nin halkı korumak için ne yapacağına dair cevabı: Detaylara girmeyeceğim

Katliamları izleyen BM'nin halkı korumak için ne yapacağına dair cevabı: Detaylara girmeyeceğim

23:173/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
BM, Lübnan'da 'en kötü senaryo' dahil hazırlıklar yürütüldüğünü açıkladı.
BM, Lübnan'da 'en kötü senaryo' dahil hazırlıklar yürütüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin hala görevlerinin başında olduğunu, duruma göre planlamaların sürdüğünü ve "en kötü senaryo" dahil olmak üzere hazırlık yapıldığını bildirdi. UNIFIL personelinin halkı korumak için ne yapabileceği sorulan Lacroix, "Bununla ilgili detaylara girmeyeceğim. Durum değerlendirmesi personele ait ancak toplumu korumak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından UNIFIL'in durumu hakkında New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın güneyinde 10 bin 58 barış gücü personeli bulunduğunu belirten Lacroix, bu kişilerin görevlerine devam ettiğini dile getirdi. Lacroix, UNIFIL'ın BM Güvenlik Konseyi tarafından görevlendirildiğini anımsatarak, personelin halka yardımı sürdürdüğünü ifade etti.

UNIFIL personelinin hala görevi başında olduğuna dikkati çeken Lacroix, diğer taraftan durumun çok karmaşık olduğunu ve "en kötü senaryoya" da hazırlık yaptıklarını söyledi. Lacroix, bu durumda UNIFIL personelinin kısmen ya da tamamen tahliyesinin ele alınacağına işaret etti.
UNIFIL personelinin halkı korumak için ne yapabileceği sorulan Lacroix,
"Bununla ilgili detaylara girmeyeceğim. Durum değerlendirmesi personele ait ancak toplumu korumak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar."
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temaslarının bilinmeyenleri: Liderler yemeğine neden katılmadı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu temaslarını takip etmek için ABD'ye giden Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, New York'ta yaşananları tvnet canlı yayınında aktardı. Erdoğan'ın siyaset ve teknoloji dünyasından birçok kritik ismi ağırladığını belirten Çelik, "Türkevi diplomasi trafiğinin merkeziydi, BM Genel Merkezi kadar yoğundu" dedi. Çelik, Türkiye'ye dönüş yolculuğunda gazetecilerin sorularına yanıt veren Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları ise "BM ilk defa kendisiyle yüzleşti. Netanyahu şu süreçte BM Genel Kurulu'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile denk getirmediler, Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe de katılmadı. Bu bilinçliydi, 'Gazze'de çocuklar ölürken neyin yemeğini yiyeceğiz?' mesajını verdi. Ben kendisine 'BM 79 yıllık tarihinde ilk defa kendisini sorguluyor. 2015 yılında reform yapılması gerektiğini söylemiştiniz. Geleceği sorguluyor ama gelecek geçmiş olabilir mi' diye sordum. Cumhurbaşkanımız Lübnan meselesine fazlasıyla odaklanmış durumda, bu savaş Avrupa'yı da tehdit edecek." diyerek özetledi.


#BM
#Lübnan
#Birleşmiş Milletler

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...