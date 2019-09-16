Dünya BM Myanmar soykırım yaptı, Arakanlılara zulüm sürüyor
ASYA

BM: Myanmar soykırım yaptı, Arakanlılara zulüm sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin 'soykırım niyetiyle' yapıldığının yeni delillerle pekiştiği ve hükümetin Müslümanlara karşı 'sistematik ve geniş çaplı insanlık dışı eylem ve zulmünün' sürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Birleşmiş Milletler'in kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun, geçen yıl eylülden bu yana Myanmar'daki bulgularını içeren yeni raporunda, "Arakan Müslümanlarının (Rohingya) durumu, misyon için ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor." denildi.

Geçen yıl eylülde, Arakanlı Müslümanların, Myanmar ordusu tarafından, soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldığını aktaran misyonun yeni raporunda, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının elde edilen yeni delillerle pekiştiğini ortaya koydu.

Soykırımın tekrarlanma riski var

Raporda, Misyon'un, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım eylemlerinin tekrarlanma riskinin ciddi boyutlarda olduğu sonucuna makul gerekçeler ışığında vardığının altı çizildi.

Aradan geçen bir yılda Arakan eyaletindeki 120 bini kamplarda toplam 600 bin Arakanlı Müslümanın durumunun daha da kötüleştiğine işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

  • "Misyon'un 2018 raporunda yer verdiği, hükümet ve Tatmadaw'ın (Myanmar ordusu) cinayet, tecavüz, toplu tecavüz, işkence, zorla yerinden edilme ve diğer ağır insan hakları ihlallerine katkıda bulunan faktörlerin birçoğu halen mevcuttur. Bu veriler, Arakan eyaletindeki Rohingyaların durumunun geçen yıldan bu yana büyük ölçüde değişmediği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Hükümetin Rohingyalara karşı zulmünün temelini oluşturan yasalar, politikalar ve uygulamalar sürdürülmüştür."

"Sorumlusu Myanmar hükümeti"

Raporda, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik ve geniş çaplı insanlık dışı eylemleri ve zulmünün" sürdüğü vurgulandı.

Soykırımın önlenmesi için çaba göstermeyen, soruşturmayan ve sorumluları cezalandırmayan Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım eylemlerinden sorumlu tutuldu.

"200'ün üzerinde yerleşim biriminin neredeyse tamamen yok edildi"

Raporda, Müslümanların köylerinin yağmalanmaya ve yerle bir edilmeye devam edildiğine değinilerek, Ağustos 2017 ile Nisan 2019 arasında 40 bin 600 yapının tahrip edildiği ve 200'ün üzerinde yerleşim biriminin neredeyse tamamen yok edildiği kaydedildi.

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  • Arakan'daki yaklaşık 600 bin Müslümanın hareket etme özgürlüğünün kısıtlanmasının, bireysel temel ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını olumsuz etkilediği belirtilen raporda, Müslümanların ayrıca eğitim, toplanma ve hatta ibadet etme haklarının da engellendiğine işaret edildi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacak

Öte yandan, Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, raporu yarın BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumuna sunacak.

Darusman ile Misyon üyeleri Christopher Sidoti ve Radhika Coomaraswamy'in ayrıca basın toplantısı düzenleyerek, rapora ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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