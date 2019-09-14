Dünya BM petrol tesislerine yapılan saldırılardan endişeli
ORTADOĞU

BM petrol tesislerine yapılan saldırılardan endişeli

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Suudi Arabistan'da yaşanan saldırı nedeniyle 'son derece endişeli' olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi 'Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya Husiler tarafından SİHA'larla saldırı düzenlenmişti.

Haber Merkezi AA
Martin Griffiths
Martin Griffiths

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi isyancılarının üstlendiği iddia edilen Suudi Arabistan'daki iki büyük petrol tesisine yönelik saldırı konusunda "son derece endişeli" olduğunu bildirdi.

Griffiths yaptığı yazılı açıklamada, bütün partileri "bölgesel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturan, mevcut kırılgan durumu zorlaştıran ve BM liderliğindeki politikayı tehlikeye atan bu tür olayları önleme" çağrısında bulundu.

Husiler saldırdı

  • Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait 2 fabrikaya yerel saatle sabah 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıklamıştı. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamada saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açmakla eleştiriliyor.

Saldırı sonrası Suud'da petrol akışı durdu
DÜNYA
Saldırı sonrası Suud'da petrol akışı durdu
HDPlivekile soruşturma

HDP'li
vekile soruşturma

Leyla Güven, ​'Gerillaya katılım, çatışma ve savaş olacak' demişti.
Gazişehir-Beşiktaş

Gazişehir-Beşiktaş

Beşiktaş, deplasmanda Gazişehir'e konuk oluyor.
Keşmir açıkhava hapishanesi

Keşmir açık
hava hapishanesi

Cammu Keşmir'de hayat hala normale dönmedi.
Suud'da petrol akışı durdu

Suud'da petrol akışı durdu

​Husilerin saldırısı nedeniyle üretimde çarklar durdu.
Ladin'in<br>oğlu öldürüldü

Ladin'in
oğlu öldürüldü

Trump, Hamza bin Ladin'in operasyon sonucu öldürüldüğünü doğruladı.
KOBİ'lere tarihi çağrı

KOBİ'lere tarihi çağrı

​300 bin liralık desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak.
Çankırı üç kez sallandı

Çankırı üç kez sallandı

Ankara ve çevre illerde de hissedildi.
83 yaşındaki<br>Hurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Çenesinde kırık var

Çenesinde kırık var

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, ameliyat edildi.
Hakkari'den <br>Diyarbakır'daki annelere destek

Hakkari'den
Diyarbakır'daki annelere destek

Türk bayraklarıyla yürüyen Hakkarililer terörü lanetledi.
Hepsini<br>tek tek vurdu

Hepsini
tek tek vurdu

Drone tehdidini Atom durduracak.
Dinleyince<br>kanımız dondu

Dinleyince
kanımız dondu

Bebeğe şiddeti arabadaki ses cihazı ortaya çıkardı.
Çin İHA'sı uçamadı<br>biz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.
Bombalı paketi açan<br>rektörün eli koptu

Bombalı paketi açan
rektörün eli koptu

​Olay, Ukrayna'nın Ternopil şehrinde meydana geldi.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri binadan çıkardı.
Sıra Fırat'ın<br>doğusuna geldi

Sıra Fırat'ın
doğusuna geldi

Bahçeli'den Bayburt'ta önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.