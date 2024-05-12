BM: Refah'ta olanlar gibi şok edici vahşet görmedik

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı yapmaması için İsrail'e Hamas'la ilgili hassas istihbarat paylaşmayı vadettiği bildirildi. ABD basınında yer alan habere göre, Biden yönetiminin, Hamas liderlerinin yerleri ve Hamas'a ait tünellerle ilgili elindeki istihbarat bilgilerini İsrail ordusuyla paylaşmaya hazır olduğu belirtildi. Söz konusu teklif ile işgalci İsrail ordusunun "Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı yapmadan Hamas'ı hedef alabilmesinin mümkün olacağı" kaydedildi.