Dünya BM Rusyanın yol açtığı yıkım nedeniyle Ukraynalılar eziyet çekiyor
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BM: Rusya'nın yol açtığı yıkım nedeniyle Ukraynalılar eziyet çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rusya'nın savaş boyunca Ukrayna'da sebep olduğu yıkım sebebiyle Ukraynalıların çok büyük eziyet çektiğini dile getirdi.

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Haber Merkezi AA
BM: Rusyanın yol açtığı yıkım nedeniyle Ukraynalılar eziyet çekiyor
Martin Griffiths

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaş nedeniyle “artan ölümlere, yerinden edilmelere ve yaşanan acıya” dikkati çekti.

Rusya’nın son dönemlerdeki saldırıları nedeniyle kış aylarında Ukraynalıların elektriksiz kaldığını ve ülkede su krizi yaşandığını belirten Griffiths, “Ukrayna’da bugün, sivillerin hayatta kalma yetisi saldırı altında.” ifadesini kullandı.

Griffiths, bu “anlamsız savaş” ve Rusya’nın altyapılara yönelik saldırıları dolayısıyla Ukraynalıların “çok büyük” acı çektiğini vurguladı.

Ukraynalıların kışı çıkarmaları için acil yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizen Griffiths, küresel olarak insani yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısının gelecek yıl yaklaşık yüzde 24 artarak 339 milyona çıkabileceğini söyledi.

BM İnsan Hakları Ofisi verilerine göre, Ukrayna’da savaş nedeniyle 14 milyondan fazla kişi zorla yerinden edildi. Bu insanların 7,8 milyonu Avrupa ülkelerinde bulunurken, 6,5 milyonu ise ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

“Ukrayna’da umudu diri tutmak için her şeyi yapacağız”

ABD’nin BM Büyükelçi Yardımcısı Lisa Carty de küresel açlığın Kovid-19, çatışmalar ve iklim değişikliği nedeniyle “halihazırda en uç seviyelerde” olduğunu, Rusya’nın Ukrayna’daki buğday tarlalarını muharebe alanlarına çevirerek küresel gıda sistemini sekteye uğrattığını anlattı.

Carty, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna altyapısına saldırılarının “anlamlı bir diplomasiye veya uzlaşıya yönelik gerçek bir ilgisinin olmadığının kanıtı” olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında başarılı olamayacağını aktaran Carty, Ukraynalıların “özgürlük ve çocuklarının geleceği için savaştığını” ve Ukrayna’da “umudu diri tutmak için her şeyi yapacaklarını” ifade etti.

“Batı silah sağlayarak çatışmayı tırmandırıyor ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırıyor”

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'nın yerleşim yerlerine hava savunma sistemleri yerleştirdiği için altyapı sistemlerinin zarar gördüğünü ileri sürdü.

Nebenzia, Ukrayna kuvvetleri tarafından askeri lojistik ve iletişim sağlamada kullanılan altyapılara yönelik hava saldırıları dahil, Kiev yönetimini “zayıflatmak” için çalışacaklarını dile getirdi.

Ukrayna’ya “özel askeri operasyon başlatmalarına yol açan temel sebeplerin ortadan kaldırılmasının” amaçlanması gerektiğini belirten Nebenzia, taraflar arası görüşmeleri sürdürmede “istekli” olduklarını vurguladı.

Nebenzia, Batı'nın Ukrayna’ya silah sağlayarak “çatışmayı tırmandırdığını ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırdığını” söyledi.

Batı'nın Ukrayna’ya sağladığı silahların sadece Avrupa’da değil, Orta Doğu ve Afrika’da farklı terörist grupların eline geçtiğini kaydeden Nebenzia, bunun uluslararası barış ve güvenliğe “gerçek bir tehdit” oluşturduğunu aktardı.

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