BM temsilcisi: AFAD arama kurtarma konusunda lider

"Türk yetkililerin, AFAD'ın arama kurtarma konusunda lider olduğunu söylemeliyim. Onlar (AFAD) da INSARAG grubunun bir parçası. Onlarla uzun yıllar işbirliği yaptık. Ben, sınır ötesi operasyonlar için 2 yıl Gaziantep'te kaldığımda AFAD ile çok yakın çalıştım. Bu nedenle (çalışmalar sırasında) işbirliği gerçekten olağanüstüydü ve AFAD ilk müdahalesinde harika bir iş çıkardı. Türk yetkililer, liderlik konusunda ve diğer ekiplerin etkili şekilde çalışmaları için alan açma konusunda harika bir iş çıkarıyor."