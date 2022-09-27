Dünya BM Temsilcisi Lime Haitide insani facia yaşanıyor
AFRİKA

BM Temsilcisi Lime: Haiti’de insani facia yaşanıyor

Birleşmiş Milletler Haiti Ofisi (BINUH) Temsilcisi Helen La Lime, ülkede son haftalarda artan şiddet olayları sonucu insani bir facianın yaşandığını belirtti. Lime, yardımlar kapsamında toplanan gıda stoklarının üçte birinin, depolara yapılan saldırılar sonucu yok edildiğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
BM Temsilcisi Lime: Haiti’de insani facia yaşanıyor
BM Temsilcisi Lime: Haiti’de insani facia yaşanıyor

BINUH Temsilcisi Helen La Lime, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Haiti’deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. BM Güvenlik Konseyi’nin acil olarak Haiti için harekete geçmesi gerektiğini belirten Lime, “Ekonomik kriz, çeteler ve siyasi kriz, insani bir felakete dönüştü. Umudumuzu kaybetmemeliyiz, bunun yerine daha iyi bir yarın için bir yol bulmak için çabalarımızı birleştirmeliyiz.


Haiti liderliğindeki bir siyasi çözüm, mevcut krizi ele almak için gerekli ilk adımdır. Haitilileri daha iyi bir geleceğe yönelik çabalarında desteklemek için bu Konsey acilen harekete geçmelidir” dedi.

'GIDA STOKLARININ ÜÇTE BİRİ YOK OLDU'

Şiddet olayları nedeniyle insani yardımların ülkeye ulaşmasının oldukça zorlaştığı ve tehlikeli bir hal aldığını söyleyen Lime, “Başkenti boğan çeteler, akaryakıt tedarikine ve limanlar ve havaalanları da dahil olmak üzere önemli lojistik merkezlere erişimin yanı sıra ülkenin diğer bölgelerine karayolu erişimini engelliyor. İnsani yardım depoları yağmalandı. Dünya Gıda Programı (WFP) sadece bir hafta içinde gıda stoklarının üçte birini kaybetti. BM kurumları ve ortakları, bu tür saldırılar sırasında yaklaşık 6 milyon dolar kaybettiklerini tahmin ediyor” dedi.

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