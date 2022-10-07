BM: Ukrayna'da 9 bine yakın sivil hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç

Harkiv'e bağlı Izium kentinde kalan 9 bine yakın sivilin hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç olduğu bilgisini paylaşan Laerke, "Marketler ve alışveriş merkezleri ya yıkılmış ya kapatılmış halde. Aileler, temel gıda ve tıbbi ekipmanları paylaşabilmek için şehir meydanında toplanıyor." dedi.

Laerke, Kupiansk kentinde ise savaşın ardından 28 binden 4 bine düşen nüfusun, bölgede ufak çaplı devam eden çatışmalar nedeniyle halen mağdur durumda olduğunu belirtti.

BM'ye bağlı kuruluşlar insani yardımı sürdürecek

Harkiv'in kurtarılan bölgelerinde yaklaşık 140 bin kişinin yaşadığını aktaran Laerke, "Buradaki sivillerin gıda, su, gaz, elektrik ve tıbbi hizmetlere ulaşımı son derece sınırlı halde." ifadesini kullandı.

Laerke, şimdiye kadar 73 binden fazla sivile gıda yardımı yapıldığını, bunun yanı sıra 12 binin üzerinde hijyen ve mutfak ekipmanı ile 15 bin civarında battaniye dağıtıldığını belirtti.

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Yaklaşık 10 bin kişiyi tedavi etmeye yetecek tıbbi ekipmanın da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Laerke, BM'ye bağlı kuruluşların insani yardımının süreceğinin altını çizdi.

FOTOĞRAF 5 Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.

TOPU KİEV’E ATTI

Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.

Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.

Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.

Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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