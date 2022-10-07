Dünya BM Ukraynada 9 bine yakın sivil hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç
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BM: Ukrayna'da 9 bine yakın sivil hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da büyük bir kısmı Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesinde 140 bin kişinin gıda ve su gibi temel ihtiyaçlarının çok kısıtlı olduğunu açıkladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Harkiv'de Ukrayna'nın kontrolüne geçen kentlerdeki son durumu değerlendirdi.

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Haber Merkezi AA
BM: Ukraynada 9 bine yakın sivil hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke.

Harkiv'e bağlı Izium kentinde kalan 9 bine yakın sivilin hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç olduğu bilgisini paylaşan Laerke, "Marketler ve alışveriş merkezleri ya yıkılmış ya kapatılmış halde. Aileler, temel gıda ve tıbbi ekipmanları paylaşabilmek için şehir meydanında toplanıyor." dedi.

Laerke, Kupiansk kentinde ise savaşın ardından 28 binden 4 bine düşen nüfusun, bölgede ufak çaplı devam eden çatışmalar nedeniyle halen mağdur durumda olduğunu belirtti.

BM'ye bağlı kuruluşlar insani yardımı sürdürecek

Harkiv'in kurtarılan bölgelerinde yaklaşık 140 bin kişinin yaşadığını aktaran Laerke, "Buradaki sivillerin gıda, su, gaz, elektrik ve tıbbi hizmetlere ulaşımı son derece sınırlı halde." ifadesini kullandı.

Laerke, şimdiye kadar 73 binden fazla sivile gıda yardımı yapıldığını, bunun yanı sıra 12 binin üzerinde hijyen ve mutfak ekipmanı ile 15 bin civarında battaniye dağıtıldığını belirtti.

Yaklaşık 10 bin kişiyi tedavi etmeye yetecek tıbbi ekipmanın da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Laerke, BM'ye bağlı kuruluşların insani yardımının süreceğinin altını çizdi.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.
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TOPU KİEV’E ATTI
Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Ukrayna savaşında kilit bölge el değiştirdi: Rusya'dan 'intikam' saldırısı
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Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Savaşın başından beri saldırı pozisyonunda olan Rusya savunmaya geçmiş durumda. 200 günü geride bırakan savaşta inisiyatifin taarruza geçen Ukrayna güçlerine geçtiği belirtiliyor.
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Tarruza devam eden Ukrayna kilit öneme sahip İzyum'u geri aldığını açıkladı. Rus ordusunun İzyum kentinden geri çekilmesi, Batı medyasında 'Rus kuvvetlerinin Mart ayında başkent Kiev'den geri çekilmesinin bu yana en büyük yenilgisi' olarak yorumlandı. Binlerce Rus askerinin geri çekilirken mühimmat ve teçhizatı bıraktığı belirtildi. Ukrayna son dönemde üç bin kilometrelik alanı Rusya’dan geri aldıklarını duyurdu.
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RUSYA'DAN 'İNTİKAM' SALDIRISI
Rusya 'yeniden gruplanmak' için geri çekilirken Ukrayna'yı sarsan bir saldırıya imza attı. Rusya, ülkenin doğusundaki Harkov, Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerine füze saldırıları düzenledi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil zarar görürken, bölgedeki hemen hemen tüm elektrik şebekeleri ve sivil altyapılar da hasar aldı. Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de, Rus füzelerinin elektrik hatlarının geneline zarar verdiği açıklanırken, Harkov ve Donetsk bölgelerinde de elektrikler füze saldırıları nedeniyle tamamen kesildi.
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Harkiv Valisi Ihor Terekhov, Rusya'nın bu adımı 'intikam saldırısı' olarak nitelendirdi ve Ukrayna'nın sahadaki başarılarına cevap olarak düzenlendiğini öne sürdü. Vali söz konusu saldırının bölgede birçok insanı elektriksiz ve susuz bıraktığının da altını çizdi.
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BAŞKOMUTAN AÇIKLADI: İLERLEME SÜRÜYOR
Ukrayna Başkomutanı General Valeriy Zaluzhnyi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile sınır komşusu olan Harkov bölgesinin kuzey, güney ve doğu kesimlerinde ilerleme kaydetmeye devam ettiği bilgisine yer verdi. Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti. Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak. Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor. Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.
Ukrayna savaşında kilit bölge el değiştirdi: Rusya'dan 'intikam' saldırısı
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