BM Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökmekte olduğunu belirtti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 23'üncü gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ederken Dünya Gıda Programı Acil Durum Koordinatörü Jakob Kern, önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da Mariupol gibi etrafı kuşatılan şehirlerdeki insani duruma dair endişe duyduğunu belirterek, "Bazı altyapıların yıkılması nedeniyle çok sayıda dükkan ve depo boş kaldı." dedi.

İnsani yardım ve gıda tedarik konvoylarının etrafı sarılan şehirlere ulaşamadığını vurgulayan Kern, "Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökme noktasında olduğu" bilgisini paylaştı.

Savaş küresel gıda tedarikinde sorun yaratabilir

Öte yandan BM Özel Raportörü Michael Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyat artışının, dünyanın bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

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Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük 5 tahıl ihracatçısı arasında yer aldığını vurgulayan Fakhri, "Bu ülkelerle küresel zirai ticaret 1,8 trilyon ABD dolarını bulduğu için küresel gıda güvenliği tehlike altındadır." ifadesini kullandı.

Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyatı artışının olumsuz etkilerinin, buğday ithalatının yüzde 60'ından fazlasını bu ülkelerden yapan Mısır, Türkiye, Bangladeş, İran, Lübnan, Tunus, Yemen ve Pakistan'da hissedilmeye başlandığının altını çizerek, "Rusya ve Ukrayna'da ekim sezonunun başlamak üzere olması nedeniyle tedarikte uzun dönemli aksamadan endişe etmekteyim." dedi.

Savaşın, insani krizin yaşandığı Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde açlık ve kıtlığı da artırabileceği uyarısını yapan Fakhri, "Küresel gıda güvenliği açısından uzun dönemli ciddi sonuçlar ortaya çıkmadan, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılar son bulmalıdır." ifadesini paylaştı.

Fakhri ayrıca, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan ötürü Rus halkının da ekonomik sıkıntılar çekmesine yönelik endişelerini dile getirdi.

DÜNYA İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

OYNAT 01:35 Türkiye'den Ukrayna'ya ulaşan yardım tırını gören vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Gururumdan ağlıyorum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, AFAD koordinasyonunda gönderilen mobil yardım tırı savaş bölgesine ulaştı. Macaristan-Ukrayna sınırında hizmet veren Türk ekiplerini gören bir vatandaş ise o anları kayıt altına alarak hislerini paylaştı. Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Faik Akyüz isimli vatandaş, 'Gurumdan ağlıyorum. Burada Türkiye'den başka bir kimse var mı? Ne kadar büyük bir ülkeyiz biz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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