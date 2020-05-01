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Dünya BM Yemendeki 150 bin kişi sel felaketinden zarar gördü
AFRİKA

BM: Yemen'deki 150 bin kişi sel felaketinden zarar gördü

Birleşmiş Milletler, Yemen'de nisan ayı ortasından bu yana devam eden şiddetli yağışlar ve sel felaketinin 150 bin kişinin hayatını olumsuz etkilediğini duyurdu. Ülkede, ayrıca ocak ayından bu yana 110 bin şüpheli kolera vakası da tespit edildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Sel en çok Sana'yı ve Aden'i vurdu.
Sel en çok Sana'yı ve Aden'i vurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de nisan ayı ortasından bu yana devam eden şiddetli yağışlar ve sel felaketinin 150 bin kişiyi olumsuz etkilediğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, Yemen'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Laerke, Yemen'in güney, batı ve orta kıyı bölgelerindeki 13 vilayetin olumsuz hava koşullarının etkisi altında kaldığını dile getirerek ülke genelinde daha fazla yağmur ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

  • "Yemen'de şiddetli yağışlar nisan ortasından bu yana yaklaşık 150 bin kişiyi etkiledi." diyen Laerke, bu kişilerin evlerinin ve barınaklarının zarar gördüğünü, yolların ve köprülerin hasara uğradığını, su kaynaklarının kirlendiğini ve elektrik gibi temel hizmetlerin kesildiğini belirtti.

Laerke, ayrıca ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı barınakların da sele kapıldığı, selin en çok Sana'yı vurduğu, Aden'de ise elektriklerin 21 Nisan'dan bu yana kesik olduğu bilgisini paylaştı.

"110 bin şüpheli kolera vakası tespit edildi"

Kirli su kaynaklarının sıtma ve kolera salgını riskini artırdığına işaret eden Laerke, "Zaten, bu yıl ocak ayından bu yana Yemen'de 110 binden fazla şüpheli kolera vakası tespit edildi." dedi.

Laerke, dünyada en büyük insani yardım operasyonunu Yemen'de yaptıklarını, ayda 13 milyon kişiye ulaştıklarını kaydetti.

Ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden, selin yol açtığı can kaybı ve hasar nedeniyle 22 Nisan'da felaket bölgesi ilan edilmişti.

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