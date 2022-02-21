Dünya BM yetkilisinden ürküten sözler Rusya öldüreceği Ukraynalıların listesini yaptı
AVRUPA

BM yetkilisinden ürküten sözler: Rusya öldüreceği Ukraynalıların listesini yaptı

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Temsilcisi Nell Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’ne bir mektup yazdı. Crocker mektubunda "Rusya’nın işgal sonrasında öldürmeyi planladığı Ukraynalıların listesini oluşturduğuna dair bilgimiz var" dedi.

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Haber Merkezi İHA
BM yetkilisinden ürküten sözler: Rusya öldüreceği Ukraynalıların listesini yaptı
Cephedeki Ukrayna askeri (Arşiv)

ABD’nin BM Cenevre Ofisi Temsilcisi Bathsheba Nell Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e bir mektup yazarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettikten sonra öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların listesini hazırladığını belirtti.

Cocker tarafından Bachelet’e gönderilen mektupta, hedef alınabilecekler arasında Ukrayna’da sürgünde olan Rus ve Belaruslu muhalifler, gazeteciler, yolsuzlukla mücadele aktivistleri, dini ve etnik azınlıklar olduğu konusunda uyarı yapıldı.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Mektupta, "Rusya’nın Ukrayna’da halihazırda işgal ettiği bölgelerinde devam eden insan hakları ihlallerinden derin endişe duyuyoruz ve bu endişelerin yeni bir askeri saldırının ardından katlanarak artacağı konusunda endişelenmek için her türlü nedene sahibiz" ifadeleri yer aldı.

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“Rus kuvvetlerinin barışçıl protestoları dağıtmak için ölümcül önlemler alacağına dair güvenilir bilgilerimiz var" denilen mektupta, "Özellikle, Rus kuvvetlerinin askeri bir işgal sonrasında öldürülecek veya kamplara gönderilecek olan Ukraynalıların listelerini oluşturduğuna dair güvenilir bilgilerimiz var. Ayrıca Rus kuvvetlerinin barışçıl protestoları dağıtmak için ölümcül önlemler alacağına dair güvenilir bilgilerimiz var" sözlerine yer verildi.

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Crocker mektubu yazma amacının, "Rus işgalinin bir insan hakları felaketi meydana getireceğine dair erken bir uyarı vermek" olduğunu belirtti. ABD’nin BM’ye yaptığı bu uyarıda bilgilerin kaynağı konusunda ise açıklama yapılmadı.

Rusya iddiaları yalanladı

Rusya, ABD’nin iddia ettiği ölüm listesiyle ilgili haberleri yalanlayarak, bunu "mutlak kurgu" olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu mutlak bir aldatmaca, bir yalan. Bunun tamamen kurgu olduğunu biliyorum, böyle bir liste yok. Bunlar yalan haberdir" dedi.

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