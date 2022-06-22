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AVRUPA

BM: Yunanistan 17 bin göçmeni itti

Yunanistan’ın mültecileri ölüme göndermesi BM kayıtlarına girdi. BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales’in hazırladığı raporda, Yunanistan’ın 2020-2021’de en az 17 bin göçmeni zor kullanarak Türkiye kara sularına ittiği belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BM: Yunanistan 17 bin göçmeni itti
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Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, "Geri İtme Uygulamaları" başlıklı bir rapor hazırladı. Morales raporunda, mülteci ve göçmenleri geri itmenin, Avrupa ülkelerinde fiili devlet politikası haline geldiğini ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini belirtti. Morales, bu tür uygulamaların üzerini örtmeye yönelik teşebbüsler karşısında uluslararası camiayı uyardı.

TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRİYOR

  • Yunanistan'ın uygulamalarına geniş yer verilen raporda, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Somali ve Suriye'den ülkeye sığınma başvurusu yapanların Haziran 2021'den bu yana "üçüncü güvenli ülke" kapsamında Türkiye'ye yönlendirildiği, şimdiye kadar 6 bin 400'ün üzerinde başvuru talebinin olumsuz karşılandığı aktarıldı.

Kara sularından ülkeye geçmeye çalışan göçmenleri geri itmenin ise devlet politikası haline geldiği vurgulanarak, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin son verilerine göre 2020-2021 döneminde yaklaşık 540 geri itme vakasının yaşandığı, en az 17 bin göçmenin zor kullanılarak Türkiye kara sularına itildiği bilgisi paylaşıldı. Raporda, Yunanistan'ın son 2 yılda sığınmacıları reddetme oranının yüzde 126 arttığı da kaydedildi.

Gönüllü kuruluşlar da yasak

  • Raporda, Yunan hükümetinin geçen yıl çıkardığı yasanın ardından Yunan kıyılarında mahsur kalan göçmenleri kurtarmaya yönelik gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin sınırlandırılması veya şartlara bağlanmasından bahsedildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Lübnan hükümetiyle Mart 2020’de imzaladığı “göçmenleri geri döndürme” anlaşması da raporda yer alırken, GKRY’ye teknelerle geçmeye çalışan çok sayıda göçmenin geri yollanırken zorla ailelerinden ayrıldığı kaydedildi.

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