BM, Yunanistan'ı uyardı: Mülteci kamplarını hemen boşalt

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yeni koronavirüs tehdidi nedeniyle Yunanistan’daki kapasitesini fazlasıyla aşan mülteci kamplarının boşaltılmasını talep etti. Deutche Welle'nin (DW) haberine göre BMMYK Yunanistan sözcüsü Boris Cheshirkov insanların riskli koşullarda, sıkışık ve hijyenin yeterli olmadığı ortamda yaşadıklarına dikkat çekti. Özellikle 3 bin kişilik kapasitesi olmasına rağmen 20 bin sığınmacının yaşadığı Midilli adasındaki Moria kampında durumun daha da kötü olduğuna vurgu yapılıyor. BMMYK aylardır adalardaki sığınmacıların ana karaya götürülmesini talep ediyor.

ADALARDA 40 BİN SIĞINMACI

Cheshirkov, sığınmacılara sabun ve dezenfektan satın alabilmeleri için daha fazla para dağıttıklarını ve hijyeni sağlamaları için yönetimlere destek verdiklerini belirtti. Şimdiye kadar insanlar kişisel temizlik için uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyordu. Yunan adaları Midilli, Sisam, Sakız, İleryoz ve İstanköy adalarındaki kamplarda yaklaşık 40 bin sığınmacı barınıyor. Bunların toplam kapasitesi ise 6 bin kişi.

BİR DOKTOR BİR HEMŞİRE VAR

Yetkililer COVID-19 hastalarının tedavi edilip izole edilebileceği konteynerler oluşturuyor. Dünya Doktorları Derneği Midilli sorumlusu Dimitris Patestos, Moria kampının girişine bir konteyner yerleştirildiğini ve burada bir doktor ile bir hemşirenin görev yaptığını söyledi. Patestos bunun yeterli bir önlem olmadığını dile getirerek adada her an salgının baş gösterebileceğini vurguladı.

MORİA'DA YÜKSEK RİSK

REKLAM

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin adada çalışanların sayısını azalttığını belirten Patestos, kışın ardından birçok kişide öksürük, beslenme yetersizliği ve çeşitli hastalıklar görüldüğünü, bu nedenle Moria’da olası bir salgının çok kötü sonuçları olacağını vurguladı. Midilli adasında şimdiye kadar iki koronavirüs vakasına rastlandı. Ancak bu vakalar henüz Moria kampına uzak bir noktada.

İlk vaka

Yunanistan’da kamplarda kalan sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Atina’da bir hastanede iki gün önce doğum yapan sığınmacı bir kadının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, kadının, başkent Atina yakınlarında bulunan Ritsona kampında kalan Afrika kökenli sığınmacı olduğu bildirildi. Öte yandan, Yunanistan’ın en çok sığınmacı barındıran adalarından biri olan Sakız Adası’nda da ilk Kovid-19 vakasının 40 yaşında bir askerde görüldüğü bildirildi.