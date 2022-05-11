BM'den Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi ile ilgili çağrı: Şeffaf soruşturma yapılmalı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene Batı Şeria'yı ziyareti sırasında röportaj verdiği Akile'nin saygın bir gazeteci olduğunu belirterek bu ölüm için "gerçekten korkunç" ifadelerini kullandı. Greenfield, Akile'nin yakınlarına başsağlığı diledi.

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