BM'den Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi ile ilgili çağrı: Şeffaf soruşturma yapılmalı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene Batı Şeria'yı ziyareti sırasında röportaj verdiği Akile'nin saygın bir gazeteci olduğunu belirterek bu ölüm için "gerçekten korkunç" ifadelerini kullandı. Greenfield, Akile'nin yakınlarına başsağlığı diledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Al Jazeera çalışanı Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin "korkunç" olduğunu belirterek, gazetecinin ölümüne ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısı yaptı.
"SAYGIN BİR GAZETECİ"
Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene Batı Şeria'yı ziyareti sırasında röportaj verdiği Akile'nin saygın bir gazeteci olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.
"GERÇEKTEN KORKUNÇ"
Akile'nin ölümü için "gerçekten korkunç" diyen Thomas Greenfield, gazetecinin öldürülmesine ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.