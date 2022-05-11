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AVRUPA

BM'den Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi ile ilgili çağrı: Şeffaf soruşturma yapılmalı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene Batı Şeria'yı ziyareti sırasında röportaj verdiği Akile'nin saygın bir gazeteci olduğunu belirterek bu ölüm için "gerçekten korkunç" ifadelerini kullandı. Greenfield, Akile'nin yakınlarına başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi AA
BMden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi ile ilgili çağrı: Şeffaf soruşturma yapılmalı
Şirin Ebu Akile

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Al Jazeera çalışanı Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin "korkunç" olduğunu belirterek, gazetecinin ölümüne ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

Linda Thomas Greenfield
Linda Thomas Greenfield

"SAYGIN BİR GAZETECİ"

  • Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene Batı Şeria'yı ziyareti sırasında röportaj verdiği Akile'nin saygın bir gazeteci olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

"GERÇEKTEN KORKUNÇ"

Akile'nin ölümü için "gerçekten korkunç" diyen Thomas Greenfield, gazetecinin öldürülmesine ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

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Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile (51), işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti. İsrail'in Haaretz gazetesi de, Cenin'deki mülteci kampını basan ordu birliklerinin Şirin Ebu Akil'i başından vurduğunu, bir diğer gazeteci Ali Asmadi'nin ise sırtından yaralandığını bildirdi. Haaretz, vurulan gazetecilerin ikisinin de üstlerinde 'Press-Basın' yazan yelekler giydiğini de aktardı.
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