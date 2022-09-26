BM’den Çin’e insan hakları çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler Çin’in Sincan bölgesinde Uygur Türkü ve diğer Müslüman azınlıklara karşı uygulamalarına yönelik endişelerinin İnsan Hakları Konseyi’nde ele alınması çağrısında bulundular.
“Taslak karar” olarak belirtilen dokümanla, Şubat ayındaki oturumda bu konunun tartışılması bekleniyor. Diplomatlar Reuters’a ABD ve İngiltere’nin de kararın destekçisi ülkeler arasında yer aldığını söyledi.
BM’nin geçen ay yayımlanan raporunda Çin’in Sincan bölgesinde insanlığa karşı suç teşkil edebilecek “ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği” ifade edilmişti. Çin bu iddiaları şiddetle reddediyor.