Dünya BMden Çine insan hakları çağrısı
ASYA

BM’den Çin’e insan hakları çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler Çin’in Sincan bölgesinde Uygur Türkü ve diğer Müslüman azınlıklara karşı uygulamalarına yönelik endişelerinin İnsan Hakları Konseyi’nde ele alınması çağrısında bulundular. “Taslak karar” olarak belirtilen dokümanla, Şubat ayındaki oturumda bu konunun tartışılması bekleniyor. Diplomatlar Reuters’a ABD ve İngiltere’nin de kararın destekçisi ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
BM’den Çin’e insan hakları çağrısı
Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler Çin’in Sincan bölgesinde Uygur Türkü ve diğer Müslüman azınlıklara karşı uygulamalarına yönelik endişelerinin İnsan Hakları Konseyi’nde ele alınması çağrısında bulundular.

“Taslak karar” olarak belirtilen dokümanla, Şubat ayındaki oturumda bu konunun tartışılması bekleniyor. Diplomatlar Reuters’a ABD ve İngiltere’nin de kararın destekçisi ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

BM’nin geçen ay yayımlanan raporunda Çin’in Sincan bölgesinde insanlığa karşı suç teşkil edebilecek “ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği” ifade edilmişti. Çin bu iddiaları şiddetle reddediyor.

BM raporu: Çin insanlığa karşı suç işledi
DÜNYA
BM raporu: Çin insanlığa karşı suç işledi

BM Komiseri Bachelet Çin'deki Uygur Türklerine dair raporun üzerinde çalıştıklarını açıkladı
DÜNYA
BM Komiseri Bachelet Çin'deki Uygur Türklerine dair raporun üzerinde çalıştıklarını açıkladı
Tilbe için karar

Tilbe için karar

​Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Soruşturma tamamlandı.
​Yargıtay son noktayı koydu

​Yargıtay son noktayı koydu

Tüm veli ve öğrencileri ilgilendiriyor.
Türkiyenin Mavi Vatandaki gözleri

​İşte 24 saat kesintisiz görev yapan araçların özellikleri

​Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi.
Bursa'nın<br>en lezzetli festivali

Bursa'nın
en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyonu.

Hatay'daki kazılarda ortaya çıktı.

​Merakla bekleniyordu: İlk kez bu kadar net rakam verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.