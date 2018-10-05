Dünya BMden Endonezyaya 50 milyon dolarlık yardım
AVRUPA

BM'den Endonezya'ya 50 milyon dolarlık yardım ​

BM'den Endonezya'ya 50 milyon dolarlık yardım

Birleşmiş Milletler, 7,5'lik depremin ve tsunami felaketinin vurduğu Endonezya için 50 milyon dolarlık yardım başlatılacağını açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Bu plan, hükümetin önümüzdeki 3 ay boyunca 191 bin insana ulaştıracağı yardımlara nasıl teknik destek verileceğinin de çerçevesini çiziyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Depremin ve tsunaminin vurduğu Endonezya’da felaketin bilançosu gün geçtikçe artıyor.
Depremin ve tsunaminin vurduğu Endonezya’da felaketin bilançosu gün geçtikçe artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı Endonezya için 50 milyon dolarlık Yardım Planı başlatıldığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, aralarında BM kuruluşları, uluslararası sivil toplum örgütleri ve Kızılay/Kızılhaç federasyonlarının olduğu İnsani Ülke Ekibinin, tsunami ve deprem felaketi için 50 milyon dolarlık yardım planı hazırladığını belirtti.

Planın, Endonezya hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde başlatıldığına değinen Dujarric, "Bu plan, hükümetin önümüzdeki 3 ay boyunca 191 bin insana ulaştıracağı yardımlara nasıl teknik destek verileceğinin de çerçevesini çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Dujarric, BM Endonezya Yerleşik Koordinatörü Anita Nirody'nin de Endonezya'nın Palu ve Dongala bölgelerindeki toprak kaymaları ve altyapıda oluşan hasarın, lojistik ve erişimsel zorluklara yol açtığını kaydettiğini aktardı.

Önce deprem, sonra tsunami

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği belirtildi.

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