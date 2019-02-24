Dünya BMden gıda uyarısı Üretim azalıyor
AVRUPA

BM’den gıda uyarısı: Üretim azalıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, biyoçeşitlilikteki azalma nedeniyle dünyadaki gıda üretiminin düştüğünü açıkladı. FAO’ya göre bu durum, gıda arzı ve çevre için “büyük bir tehdit” oluşturuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Biyoçeşitlilikteki azalmanın nedenleri ise tarımsal alanların ve suyun kullanımı, doğal kaynakların sömürülmesi ve çevre kirliliği olarak gösteriliyor. Bundan en fazla etkilenen bölgelerin ise Latin Amerika ve Karayipler olduğu belirtiliyor. (Arşiv)
​ Biyoçeşitlilikteki azalmanın nedenleri ise tarımsal alanların ve suyun kullanımı, doğal kaynakların sömürülmesi ve çevre kirliliği olarak gösteriliyor. Bundan en fazla etkilenen bölgelerin ise Latin Amerika ve Karayipler olduğu belirtiliyor. (Arşiv)

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya üzerindeki biyoçeşitliliğe dair yeni bir rapor açıkladı.

Rapora göre, dünya genelinde biyoçeşitliliğin azaldığına dair kanıtlar artıyor. Tarım örgütüne göre bu durum, gıda arzı ve çevre için “büyük bir tehdit” oluşturuyor. Raporda, “Gıdalarımız için kiritik önemde olan bitki, hayvan ve mikroorganizmalar yok olduğunda bunun geri dönüşü yok” denildi.

İRLANDA ÖRNEĞi

”Biyolojik çeşitlilik ya da kısaca biyoçeşitlilik tarımsal ürünlerin hastalık, salgın hastalık ve iklim değişikliği gibi etkenlere karşı daha dirençli olmasını sağlıyor” denilen raporun yazarları, 19. yüzyılda patateslerin çürümesi nedeniyle İrlanda’da yaşanan kıtlığı örnek gösterdi. FAO birçok ülkenin biyoçeşitliliği korumak için mücadele ettiğini ancak uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtiyor.

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