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ASYA

BM'den Hong Kong'da barışçıl gösteri ve itidal çağrısı

BM'den Hong Kong'a çağrı: Güvenlik güçlerine maksimum itidal çağrısında bulunuyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Hong Kong'daki gösterilerde bir kişinin gerçek mermiyle yaralanmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Dujarric, olayı, "Genel Sekreter'in prensibi gereği her zaman barışçıl gösteriler ve güvenlik güçlerine maksimum itidal çağrısında bulunuyoruz" ifadeleriyle değerlendirdi.

Haber Merkezi AA
BM, Hong Kong'a maksimum itidal çağrısında bulundu. (arşiv)
BM, Hong Kong'a maksimum itidal çağrısında bulundu. (arşiv)

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ''barışçıl gösteriler ve güvenlik güçlerine maksimum itidal çağrısında" bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Hong Kong'daki gösterilerde bir kişinin gerçek mermiyle yaralanmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"Maksimum itidal çağrısında bulunuyoruz"

  • Dujarric, "Genel Sekreter'in prensibi gereği her zaman barışçıl gösteriler ve güvenlik güçlerine maksimum itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı, yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

Açıklamaya rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Tutuklanan protestoculara af talebi

  • Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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