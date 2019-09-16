Dünya BMden İdlibe insani yardım
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BM'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 22 tır insani yardım gönderildi. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
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BM'nin yardımlarını taşıyan 22 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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