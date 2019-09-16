BM'den İdlib'e insani yardım

Hayat

Uzmanlar uzun süre geçmeyen inatçı hıçkırığın hastalık belirtisi olabileceğini söylüyor.

Uzun süren ve inatçı hale gelen hıçkırıkların altında, sindirim sistemi, metabolik hastalıklar, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve merkezi sinir sistemi gibi ciddi hastalıkların yer alabileceği belirtiliyor.