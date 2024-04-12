İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi tank atışıyla vurdu.
BM'den İsrail'in TRT'ye saldırısına soruşturma talebi
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in TRT ekibine saldırısının Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösterdiğini belirterek olaya ilişkin şeffaf ve güvenilir soruşturma istedi.
"Şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturulmalı"
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in aralarında TRT ekibinin de bulunduğu gazetecilere saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.