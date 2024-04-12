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Dünya

BM'den İsrail'in TRT'ye saldırısına soruşturma talebi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in TRT ekibine saldırısının Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösterdiğini belirterek olaya ilişkin şeffaf ve güvenilir soruşturma istedi.

22:23 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 22:52 - 12/04/2024 Cuma
AA
İsrail'in saldırısında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.
İsrail'in saldırısında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi tank atışıyla vurdu.

Katil İsrail'in Gazze'de TRT Arapça ekibine saldırdığı anlar kameralara yansıdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı. Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.

BM'den İsrail'in TRT'ye saldırısına soruşturma talebi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in TRT ekibine saldırısının Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösterdiğini belirterek olaya ilişkin şeffaf ve güvenilir soruşturma istedi.

"Şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturulmalı"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in aralarında TRT ekibinin de bulunduğu gazetecilere saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaya ilişkin henüz detaylı bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden Dujarric,
"Bu olay Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösteriyor."
ifadesini kullandı.
Dujarric,
"Bu da diğer olaylar gibi şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturulmalı."
değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'de TRT'ye çalışan gazeteci dahil Filistin, Sudan ile birçok farklı yerde gazetecilerin zorluklarla karşılaştığına dikkati çeken Dujarric,
"Dünyanın her yerinde gazeteciler işlerini güvenli bir şekilde yapmak için çaba sarf ediyor."
ifadesini kullandı.

Katil İsrail'in Gazze'de TRT Arapça ekibine saldırdığı anlar kameralara yansıdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı. Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.


#Birleşmiş Milletler
#İsrail
#TRT
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