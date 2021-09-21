BM'den itiraf: Yeni çağa ayak uyduramadık

Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu ABD'de gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da liderlere sesleneceği zirvede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir itirafta bulundu.

"ÇAĞA AYAK UYDURMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da önceki yıllarda BM kürsüsünde yönlendirdiği "BM ne işe yarıyor?" sorusunun doğrulunu kabul eder şekilde, "BM'nin yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek" dedi. Guterres'in sözleri, kurulduğu günden bu yana tüm kritik konularda BM'nin işlevsiz kaldığının itirafı niteliğini taşıyor.

"TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR"

Guterres konuşmasında ayrıca, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda çağrıda bulunarak, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız" dedi.