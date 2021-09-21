Dünya BMden itiraf Yeni çağa ayak uyduramadık
AMERİKA

BM'den itiraf: Yeni çağa ayak uyduramadık

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin tüm kritik konularda işlevsiz kaldığının itirafı niteliğinde bir açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu’nda konuşan Guterres, "BM'nin yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek" dedi.

Haber Merkezi AA
BMden itiraf: Yeni çağa ayak uyduramadık
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu ABD'de gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da liderlere sesleneceği zirvede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir itirafta bulundu.

"ÇAĞA AYAK UYDURMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da önceki yıllarda BM kürsüsünde yönlendirdiği "BM ne işe yarıyor?" sorusunun doğrulunu kabul eder şekilde, "BM'nin yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek" dedi. Guterres'in sözleri, kurulduğu günden bu yana tüm kritik konularda BM'nin işlevsiz kaldığının itirafı niteliğini taşıyor.

"TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR"

Guterres konuşmasında ayrıca, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda çağrıda bulunarak, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız" dedi.

Fotoğraflarla Erdoğan'ın tarihi BM konuşması
FOTOĞRAF 11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
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Erdoğan'ın BM'deki konuşmasını eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Bayraktar da takip etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda.
Fotoğraflarla Erdoğan'ın tarihi BM konuşması
ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 71. Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin reforme edilmesini belirterek, “Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe, bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple, 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz” dedi.
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