Dünya BMden Kaşıkçı açıklaması
AMERİKA

BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

BM'den Kaşıkçı açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ölümünden kimin sorumlu olduğunu bulmak için uluslararası soruşturma gerekli" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak
Cemal Kaşıkçı için Fatih'te gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.
Cemal Kaşıkçı için Fatih'te gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı. BM'den yapılan açıklamada, "Ölümünden kimin sorumlu olduğunu bulmak için uluslararası soruşturma gerekli" ifadelerine yer verildi.

Cemal Kaşıkçı olayı

Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

Washington Post gazetesi, CIA'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia etmişti.

Diğer yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırmıştı. Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani ismi öne çıkmıştı.

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