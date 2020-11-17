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BM’den kıtlık uyarısı: Kıtlık olacak mı?

BM’den kıtlık uyarısı

Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, dünyada Kovid-19 salgınıyla uğraşılırken birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki kıtlık salgınının eşiğinde olunduğuna dair uyarıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nobel Barış Ödülü ekim ayında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na verilmişti.
Nobel Barış Ödülü ekim ayında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na verilmişti.

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, gelecek yıl büyük çapta kıtlık beklendiği aktardı. Merkezi Roma’da bulunan WFP’nin Amerikalı İcra Direktörü Beasley, Associated Press (AP) ajansına verdiği mülakatta, bu yıl verilen Nobel Barış Ödülü’nün WFP’ye dünya liderlerini gelecek yılın bu yıldan daha kötü olacağına dair uyarması için megafon görevi gördüğünü söyledi.

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Ödülün tam zamanında verildiğine dikkati çeken Beasley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) nisan ayında yaptığı “dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla uğraşılırken bir de birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki kıtlık salgınının eşiğinde olunduğuna” dair uyarısını yineledi. Beasley, dünya liderleri para ve teşvik paketleri sağladıkları için bu kıtlık salgınını 2020’de engelleyebildiklerini söyledi.

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10 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR

  • Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çeken Beasley, salgın nedeniyle özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin ekonomilerinin kötüye gittiğini vurguladı. Beasley, sokağa çıkma yasaklarının başladığını ve işlerin durdurulduğunu ifade etti. Karşılaşılan trajedi ve krizlerin gelecek 12-18 ayda olağandışı hal alacağına dikkati çeken Beasley, kıtlık, açlık, istikrarsızlaştırma ve göç konularına odaklanması gerektiğini vurguladı. Beasley, gelecek yıl kıtlıkla mücadele için 5, dünya genelindeki programlarını sürdürebilmek için de 10 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Yeterli paraya erişmezlerse yaklaşık 30 ülkenin kıtlık şartlarına girebileceğini belirten Beasley, Kovid-19 aşısı sayesinde ekonomilerde sıçramalar olabileceğini söyledi.

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