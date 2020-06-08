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Dünya BMden Kongo Demokratik Cumhuriyetine 40 milyon dolarlık yardım
AFRİKA

BM’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 40 milyon dolarlık yardım

Birleşmiş Milletler (BM) Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF), yeni Ebola vakalarının görülmeye başladığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne (KDC) hastalıkla mücadele için 40 milyon dolarlık yardıma onay verdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock basın açıklamasında, KDC’ye, tekrar yükselişe geçen Ebola salgınıyla mücadele için 40 milyon dolarlık yardım yapacaklarını duyurdu.

Lowcock, yardımın öncelikle ülkedeki sağlık sistemini güçlendirmek için kullanılacağını söyledi.

  • Sağlık Bakanı Eteni Longondo, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında bulunan Mbandaka'da Ebola salgınına yakalanan yeni hastalar olduğunu belirterek, 5 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Ebola ülkede binlerce kişinin hayatına mal oldu

KDC’nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

  • Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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