Dünya BMden Mısıra idamları durdurun çağrısı
ORTADOĞU

BM'den Mısır'a idamları durdurun çağrısı

BM'den Mısır'a idamları durdurun çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, "Mısırlı yetkilileri tüm idamları durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Mısır'da darbe karşıtları yargılanıyor.
Mısır'da darbe karşıtları yargılanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır hükümetine çağrıda bulunarak ülkedeki tüm idamların durdurulmasını istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da şubat ayında 9'u çarşamba günü olmak üzere 15 kişinin idam edilmesinden büyük endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü Colville, Başsavcı Hişam Berekat'ın öldürüldüğü suikast nedeniyle yargılanan ve idam cezasına çarptırılan 9 sanığın çarşamba günü idam edilmesine tepki göstererek, sanıkların yargılama sırasında işkenceyle işlemedikleri suçları zorla itirafa zorlanmalarının mahkemece göz ardı edildiğini vurguladı.

Mısır'da darbe karşıtı 9 genç idam edildi
OYNAT 01:50
Mısır'da darbe karşıtı 9 genç idam edildi
Mısır'da cunta yönetimi, darbe karşıtlarını idam etmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde idam edilen 9 darbe karşıtı gencin arasında, (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da var. Uluslararası Af Örgütü, Mısır yönetimine çağrı yaparak, 'İdamları durdurun' demişti, ancak çağrılar sonuç vermedi.
YORUM YAP

13 Şubat'ta Mısır'da üst rütbeli bir polis şefini öldürmekle suçlanarak idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infaz edildiğini anımsatan Colville, 7 Şubat günü de bir yargıcın oğlunu öldürmekle suçlanan ve idama mahkum edilen 3 kişinin cezasının infaz edildiğini aktardı.

Colville, şubat ayında idam edilen toplam 15 kişinin tamamının gözaltında uzun süre tecrit edildiklerini ve suçlarını itiraf etmek için işkenceye maruz kaldıklarını ısrarla vurguladıklarının altını çizdi.

"İşkence iddiaları soruşturulmadı"

İdam edilen Mısırlıların davalarında adil yargılama garantisinin yerine getirilmediğine dair ciddi nedenler olduğunun altını çizen Colville, "İşkence yapıldığına ilişkin çok ciddi iddialar esaslı bir şekilde soruşturulmadı." dedi.

Colville, idam cezası uygulanan ülkelerde masum insanların yaşam hakkının haksız yere elden alınmaması için yargılamaların en yüksek standartlarda yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

REKLAM

Mescid-i Aksa'da Mısırlı gençler için gıyabi cenaze namazı
OYNAT 02:24
Mescid-i Aksa'da Mısırlı gençler için gıyabi cenaze namazı
Mısır'da önceki gün idam edilen 9 genç için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Sisi rejiminin idam ettiği gençlerin tek suçu, darbeye karşı durmak ve Sisi cuntasına muhalif olmak.
YORUM YAP

İdam cezasıyla ilgili karar aşamasındaki tüm davaların yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yapan Colville, "Mısırlı yetkilileri tüm idamları durdurmaya çağırıyoruz. Mısır'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olarak tüm işkence iddialarına yönelik tarafsız ve bağımsız soruşturma başlatması ve adil yargılama süreçlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'ın öldürüldüğü suikast nedeniyle yargılanan ve idam cezasına çarptırılan 9 sanık, çarşamba günü idam edilmişti. Sanıklar, duruşmalar sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek ifadelerinin işkenceyle alındığını kaydetmişti.
/**/
Sende o yürek yok!

Sende o yürek yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.
İşler 'iyi' gitmiyor

İşler 'iyi' gitmiyor

Akşener, partisindeki kan kaybını durduramıyor.
Üretileceği ilbelli oldu

Üretileceği ilbelli oldu

Yerli otomobili üretecek grup Bakanlığa talepte bulundu.
Tanıkken sanık oldu

Tanıkken sanık oldu

FETÖ'cülerin avukatı 15 Temmuz gazisini mahkemeye verdi.
Kafasında boynuz çıktı

Kafasında boynuz çıktı

Doktorları bile şaşkına çeviren olay, genç kadının hayatını alt üst etti.
Kültür sanatın sesi

Kültür sanatın sesi

TRT 2, birbirinden zengin içerikleriyle bu akşam yayına başlıyor.
Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Yatırım yapacak vatandaşlar seçimleri bekliyor.
35 kilo yiyin

35 kilo yiyin

Uzmanlar uyardı: Her sene bu 3 sebzeyi mutlaka tüketin.

Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

​Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı.
'ABD 'drone'larınıele geçirdik'

'ABD 'drone'larınıele geçirdik'

​İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'yi sarsacak açıklama.
Tüm dünyanın gözdesi oldu

Tüm dünyanın gözdesi oldu

​Hollanda, Almanya gibi birçok ülkeden gelenler var.
Galatasaray'a 'dev' rakam

Galatasaray'a 'dev' rakam

UEFA'dan Türk kulüplerine dağıtılan para belli oldu.
Biyobozunur plastik ürettiler

Biyobozunur plastik ürettiler

Çevre ve insan sağlığına hiçbir olumsuz etkisi yok.
Tilbe'ye yanıt verdi

Tilbe'ye yanıt verdi

Sanatçı, Bakan Koca'ya seslendi, bedava ilaç istedi.
Sözleşmesi imzalandı

Sözleşmesi imzalandı

​ATAK-2'nin ilk test uçuşu 5 yıl sonra yapılacak.
Kredi borçları yapılandırılacak

Kredi borçları yapılandırılacak

​Tarım Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere müjde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.