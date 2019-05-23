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Dünya BMden nükleer uyarı
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AVRUPA

BM’den nükleer uyarı

Birleşmiş Milletler, nükleer silahların kullanılma riskinin 2.Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyede olduğunu açıkladı. BM yetkilisi Renata Dwan, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın bir an önce yürürlüğe alınması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

‘CİDDİYE ALIN’ ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Silahsızlandırma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) direktörü Renata Dwan, nükleer silahların kullanılma riskinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyede olduğu uyarısında bulundu ve tüm dünyayı konuyu ‘acilen’ daha ciddiye almaya çağırdı. Dwan, salı günü Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada nükleer silah sahibi tüm devletlerin nükleer modernizasyon programlarına devam ettiklerini vurguladı.

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 2017 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Uluslararası Nükleer Silahların Kaldırılması Kampanyası (ICAN) tarafından destekleniyor.

‘ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRSİN’

Silahların kontrolünün Çin-ABD rekabeti nedeniyle kısmen değiştiğini söyleyen Dwan, yeni savaş türlerinin ortaya çıkmasının geleneksel silah kontrol düzenlemelerini de geçersiz kıldığını sözlerine ekledi. Dwan, artan nükleer silahların kullanılma riskinin bir an önce tanınması gerekliliğini vurgulayarak, 2017 yılında 122 ülke tarafından imzalanan Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın yürürlüğe alınması çağrısında bulundu.

  • İmzalar toplanamadı
  • Renata Dwan
  • Dwan’ın sözünü ettiği Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın yürürlüğe girebilmesi için gerekli olan 50 imzadan sadece 23’ü toplanmış durumda. Güney Afrika, Avusturya, Tayland, Vietnam ve Meksika anlaşmayı onaylarken ABD, Rusya ve nükleer silahlara sahip diğer devletler şiddetle karşı çıkıyor. Uluslararası Nükleer Silahların Kaldırılması Kampanyası (ICAN) 2017 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.

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