BM'den Sudan'daki darbe girişimine sert kınama

Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı siyasilerin gözaltına alınmasına karşı binlerce kişi sokaklara inerek gösteri düzenledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün yaşanan askeri darbeyi, ülke çapında olağanüstü hal ilanını ve anayasanın kilit maddelerinin ve yönetim organlarının askıya alınmasını şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

"ORDU SOKAKTAN ÇEKİLSİN"

Askeri makamları anayasal düzene ve uluslararası hukuka uymaya davet eden Bachelet, orduyu sokaklardan çekilmeye, Geçiş Konseyi'nin sivil bileşeniyle aralarındaki farklılıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırdı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet

"GÖZALTILARI ESEFLE KINIYORUZ"

Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda bakan ile sivil toplum kuruluşları liderlerinin gözaltına alınmasını esefle karşıladığını dile getiren Bachelet, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Ülkede demokrasiden ödün verilmemesi gerektiğine vurgu yapan Bachelet, "Sudan, on yıllardır süren baskıcı diktatörlüğe nihayet son verdikten sonra geriye giderse felaket olur" uyarısında bulundu.

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DÜNYA Sudan'da darbe girişimi: Binlerce kişi askeri müdahaleye karşı sokaklara indi

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da sabah Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak belirlenemeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

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Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

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Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

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