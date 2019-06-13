BM'den Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan, BM ve Arap Devletleri Ligi arasındaki iş birliği konulu toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.

Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine bu sabah yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Guterres, "Bu sabah Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik olayından derin endişe duyuyorum. Sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerçekler ve bu durumun sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. Eğer, dünyanın bedelini ödeyemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." ifadesini kullandı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.