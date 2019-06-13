Dünya BMden Umman Körfezindeki tanker saldırısına kınama
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BM'den Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama

BM'den Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Umman Körfezi'nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, "Eğer ortada dünyanın bedelini ödemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." dedi.

Haber Merkezi AA
Umman Denizi'nde petrol taşıyan tankerlere saldırı düzenlenmişti.
Umman Denizi'nde petrol taşıyan tankerlere saldırı düzenlenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan, BM ve Arap Devletleri Ligi arasındaki iş birliği konulu toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.

Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine bu sabah yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Guterres, "Bu sabah Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik olayından derin endişe duyuyorum. Sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerçekler ve bu durumun sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. Eğer, dünyanın bedelini ödeyemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." ifadesini kullandı.

  • Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

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