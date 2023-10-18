BMGK'da skandal karar: ABD Gazze'ye insani yardımı tek başına 'veto' etti

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki hastane saldırısını görüşmek için acil toplandı, ABD Gazze'ye insani yardım kararını veto etti.
BMGK'de Brezilya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı.
ABD tek başına veto etti
Tasarıya 12 "evet", 2 "çekimser" ve 1 "hayır" oyu kullanıldı.
15 üyeli BMGK'de daimi üyelerden ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı.
İnsani yardım için çatışmalara ara verme çağrısını barındırıyordu
Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'ye erişimini sağlamak için "çatışmalara ara verme" çağrısında bulunuluyordu.
Hamas'ın "terör saldırılarını" kınayan tasarıda, aynı zamanda sivillere yönelik her türlü şiddet de kınanıyordu.
ABD tasarıyı İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinmediği için veto etti
Thomas-Greenfield, ABD'nin "sahada zor işi" yaptığını, bu nedenle diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.
"ABD'nin iki yüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk"
BMGK en son İsrail-Filistin için 2016'da karar onaylamıştı
BMGK Rusya'nın 16 Ekim'de sunduğu ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarısını da reddetmişti.
İsrail-Filistin sorununa ilişkin 2018'de de bir karar tasarıları oylanmıştı. Gazze'de süren gerginlik sonucu ABD ve Kuveyt tarafından sunulan karar tasarıları reddedilmişti.
BMGK'de İsrail-Filistin sorununa dair son karar tasarısı 2016'da onaylanmıştı. ABD'nin 'çekimser' oy kullandığı 2234 sayılı karar tasarısı 14 'evet' oyuyla kabul edilmişti.