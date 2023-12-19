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Dünya

BMGK'daki Gazze oylaması ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.

23:57 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:01 - 20/12/2023 Çarşamba
AA

Kararın çarşamba günü bir kez daha oylanacağı bildirildi.

Ayrıntılar Geliyor...

#BM
#Filistin
#gazze
#israil
#Ateşkes
11 dakika önce
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