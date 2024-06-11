BMGK'nın ateşkes kararı sonrası Hamas'tan ilk mesaj: Arabulucularla işbirliği yapmaya hazırız

“BM Güvenlik Konseyi, Hamas'a rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte ateşkes sağlanması yönündeki anlaşmayı kabul etmesi çağrısında bulunan kararımızı az önce kabul etti. Hamas ateşkes istediğini söylüyor. Bu anlaşma ciddi olduklarını kanıtlamak için bir fırsat”