|
Dünya

BMGK'nın ateşkes kararı sonrası Hamas'tan ilk mesaj: Arabulucularla işbirliği yapmaya hazırız

Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin dün akşam Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin çağrıda bulunan kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ise ABD tarafından sunulan kararın ateşkes istediğini söyleyen Hamas için ne kadar ciddi olduklarını gösterecek bir fırsat olduğunu belirtti.

10:24 - 11/06/2024 mardi
DHA
Hamas BMGK'nın ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Hamas BMGK'nın ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün akşam toplanarak ABD tarafından sunulan ‘14 evet oyuna karşılık bir (Rusya) çekimser oyla' Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin çağrı yapan kararı kabul etti. Kararın detaylarında,
“tam ve eksiksiz bir ateşkes”
, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması, ölen rehinelerin cesetlerinin iadesi ve
Filistinli tutukluların takası koşulları yer alıyor.
Hamas kararla ilgili akşam yaptığı açıklamada
“Hamas, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de tamamen geri çekilme, esir değişimi, yeniden yapılanma, yerinden edilenlerin yerleşim yerlerine geri dönüşü, Gazze Şeridi bölgesinde herhangi bir demografik değişiklik veya azalmanın reddedilmesi, ihtiyaç duyulan yardımın Şeridi'ndeki insanlarımıza ulaştırılması ve kalıcı ateşkesi onaylayan kararını memnuniyetle karşılıyor. "
denildi.

“Arabulucularla işbirliği yapmaya hazırız”

Hamas, halkımızın talepleri ve direnişiyle tutarlı olan bu ilkelerin uygulanması konusunda dolaylı müzakerelere girişmek için arabulucularla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguluyor” ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Biden ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada
“BM Güvenlik Konseyi, Hamas'a rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte ateşkes sağlanması yönündeki anlaşmayı kabul etmesi çağrısında bulunan kararımızı az önce kabul etti. Hamas ateşkes istediğini söylüyor. Bu anlaşma ciddi olduklarını kanıtlamak için bir fırsat”
dedi.


#Hamas
#BMGK
#İsrail
#Filistin
il y a 2 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ SON DETAYLAR: 9. yargı paketi onaylandı mı, ne zaman Meclis'ten geçecek, içeriği neler?