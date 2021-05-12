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Dünya BMye bağlı kuruluşlardan Gazzeli çocukların korunması çağrısı
ORTADOĞU

BM'ye bağlı kuruluşlardan Gazzeli çocukların korunması çağrısı

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı ve UNICEF, İsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki çocukların korunması ve artan gerginliğin sonlandırılması çağrısında bulundu. UNRWA Gazze Direktörü Matthias Schmale ve UNICEF Filistin Özel Temsilcisi Lucia Elmi'nin yaptığı ortak açıklamada, "sivillerin korunması ve çocuklara karşı işlenen suçların sonlandırılması" gerektiğine vurgu yaptı.

Haber Merkezi AA
BMye bağlı kuruluşlardan Gazzeli çocukların korunması çağrısı
İsrail son saldırılarında 12 çocuk şehit edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki çocukların korunması ve artan gerginliğin sonlandırılması çağrısında bulundu.

UNRWA Gazze Direktörü Matthias Schmale ve UNICEF Filistin Özel Temsilcisi Lucia Elmi'nin yaptığı ortak açıklamada, "sivillerin korunması ve çocuklara karşı işlenen suçların sonlandırılması" gerektiği belirtildi.

Ortak açıklamada aralarında çocukların da olduğu Filistinli sivillerin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca çocukların ve sivillerin korunması için artan gerginliğin ve şiddetin bir an önce sona erdirilmesi çağrısına yer verildi.

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İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde, Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına saldırılar düzenledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

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