ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı görevden aldı. Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, dün gece Bolton’a, artık Beyaz Saray’da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti. Bolton’ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, “Bu nedenle de John’dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John’a hizmeti için teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı. Trump, Bolton’ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti. John Bolton da Twitter hesabından, “Başkan Trump’a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi.” açıklamasında bulundu. Bolton’ın koltuğuna vekaleten yardımcısı Charlie Kupperman getirildi.

TALİBAN ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Öte yandan Amerikan medyası, Bolton’ın görevden almasında, ABD ile Taliban görüşmeleri konusundaki fikir ayrılığının etkili olduğunu iddia etti. Amerikan haber kanalı CNN’in haberine göre, Başkan Trump ve Bolton önceki gece büyük bir tartışma yaşadı. Konuya yakın kaynaklar, tartışmanın Trump’ın Camp David’de Taliban liderlerini ağırlama planı üzerine olduğunu vurguladı. Tartışmanın telefon üzerinde mi, yoksa yüz yüze mi olduğu konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı. ABD’deki Neocon’ların önde gelen isimlerinden olan Bolton, İran ve Kuzey Kore konularındaki “şahin” görüşleri dolayısıyla sık sık Trump’la ters düştüğü biliniyordu.

İran hala burada

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasıyla ABD'nin “İran gerçeğini” anlamak için daha az engelle karşılaşacağını belirtti. Rebii, sosyal medyadan, Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bolton'ın aylar önce “İran'ın 3 ay sonra olmayacağı” vaadinde bulunduğunu hatırlatan Rebii, “Biz halen duruyoruz ancak o (Bolton) gitti. Tüm İran düşmanları aynı şekilde tek tek sahneyi terk etti.” ifadelerini kullandı.