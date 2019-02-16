Dünya Bolulu TIR şoförü Ukraynada öldürüldü
AVRUPA

Ukrayna’da Türk tır şoförü öldürüldü

Bolulu TIR şoförü Ukrayna’da öldürüldü

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan TIR şoförü Fahrettin Altundağ, iş için gittiği Ukrayna’da boğazı kesilerek öldürüldü.

Haber Merkezi IHA
23 yaşındaki bir hayat kadını Hmelnitski polisince gözaltına alındı
23 yaşındaki bir hayat kadını Hmelnitski polisince gözaltına alındı

Ukrayna’nın Hmelnitski Bögesi’ne bağlı Dunayivtsi şehrindeki bir benzinliğin otoparkında bir Türk şoför ölü bulundu.

Yapılan inceleme sonucu kurbanın baş, boyun ve gövdesinde olma üzere toplam 20 bıçak darbesinin tespit edildiğini açıklayan yetkililer, şoförün kan kaybından öldüğünü ifade etti.

Öldürülen şoförle ilişkisi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki bir hayat kadını Hmelnitski polisince gözaltına alındı ve sorgu sırasında kadının suçunu itiraf ettiği duyuruldu. Polis kadın zanlının 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağını kaydetti.
Cinayet ile ilgili Hmelitski Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maktulün 1972 doğumlu olduğu, cesedinin araç ile bekçi kulübesi arasında bulunduğu aktarıldı. Şoförün yardım için bekçi kulübesine doğru süründüğü ancak fazla kan kaybından hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kimliği henüz açıklanmayan tır şoförünün ölümüne yönelik açılan soruşturma savcılık tarafından sürdürülüyor.

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