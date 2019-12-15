Dünya Bombardımanda gözlerini kaybetti Anne bebeğinin kokusuyla avunuyor
ORTADOĞU

Bombardımanda gözlerini kaybetti: Anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Suriye'nin İdlib kentinde 6 aylık hamileyken savaş uçaklarından atılan varil bombası sonucu iki gözünü kaybeden 20 yaşındaki Şeyma Haddad, saldırıdan sonra dünyaya gelen kızını hiç görememenin üzüntüsünü yaşıyor. Şeyma Haddad, "Tek dileğim, bir gün yavrumu görmek ve doya doya ona bakıp sarılmak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Şeyma Hadid, bebeğinin kokusuyla ayakta durmaya çalışıyor.
Şeyma Hadid, bebeğinin kokusuyla ayakta durmaya çalışıyor.

Suriye'nin İdlib kentinde 6 aylık hamileyken savaş uçaklarından atılan varil bombası sonucu iki gözünü kaybeden 20 yaşındaki Şeyma Haddad'ın olaydan sonra dünyaya getirdiği ve kokusuyla avunduğu kızını görmek en büyük dileği.

Şeyma Haddad gözlerini kaybettikten sonra hayata bebeğiyle tutundu.
  • Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Bara köyüne ağustos ayında düzenlediği hava saldırısına tarlada çalıştığı sırada hedef olan Haddad, şarapnel isabet etmesi sonucu iki gözünü kaybetti, kısmi felç yaşadı.

Hadid ailesi, yaşadıkları zor günleri unutmaya çalışıyor.

Bazı yakınlarını da Suriye'deki iç savaşta kaybeden Haddad, bir hafta önce eşi ve bir aylık bebeğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı.

Esed'in terör örgütü YPG/PKK ile birleşme hayali: Ülkeyi bölüşmek için pazarlık yapıyorlar
DÜNYA
Esed'in terör örgütü YPG/PKK ile birleşme hayali: Ülkeyi bölüşmek için pazarlık yapıyorlar

"Her yer karardı"

Bebeğini görememenin üzüntüsünü yaşayan Haddad, Türkiye'de tedavi olabilmek için yardım bekliyor.

Şeyma Hadid'in en büyük destekçisi eşi.
Şeyma Haddad, Bara köyüne tarlada çalıştığı sırada birden patlama sesi duyduğunu, yaralandığı anda her yerin karardığını söyledi.

Bombardımandan önce Şeyma Hadid'in son fotoğrafı.

İki gözünü kaybettiğini, Suriye'de gittiği sağlık merkezlerinde gözleri için çözüm bulunamadığını anlatan Haddad, "O yüzden Türkiye'ye geldik. Olaydan yaklaşık 3 ay sonra doğan kızım Fatma'yı hiç göremedim, Allah kimseye yaşatmasın. Tek dileğim bir gün yavrumu görmek ve doya doya ona bakıp sarılmak'' dedi.

Haddad, Türkiye'de henüz doktora gidemediklerini, hayırseverlerden destek beklediklerini dile getirdi.

Şeyma Hadid, bebeğinin kokusuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Esed yüzlerce dönüm tarlayı yaktı
DÜNYA
Esed yüzlerce dönüm tarlayı yaktı

"İnşallah Türkiye'de şifasını bulacaktır"

Şeyma Haddad'ın eşi Cabir Ali (27) de çok zor günler yaşadıklarını anlattı.

  • Mutlu evliliklerini savaş uçaklarının ellerinden aldığını aktaran Ali, ''Saldırı sırasında eşimden daha uzakta olduğum için ben zarar görmedim. Eşim iki gözünü kaybetti, kendisinin tüm günlük ihtiyaçlarını ben karşılıyorum'' diye konuştu.

Şeyma Hadid'in eşi Cabir Ali ve bebeği Fatma.

Ali, eşinin en büyük üzüntüsünün kızı Fatma'yı görememesi olduğunu belirterek ''İnşallah Türkiye'de şifasını bulacaktır. İmkansızlıklar nedeniyle tedavi ettiremiyoruz. Bize her zaman destek olduğu için Türkiye'ye minnettarız ve bu yaptığınız iyilikleri unutmayacağız. Eşimin gözlerini görüp kızımızı doya doya seveceği günlerin gelmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Reyhanlı'da tek odalı bir devde yaşamlarını sürdürdüklerini dile getiren Ali, geçimlerini yardım kuruluşları tarafından verilen desteklerle sağladıklarını kaydetti.

İdlib nerede? İdlib neden önemli? İşte 10 soruda tüm ayrıntılar
ÖZGÜN
İdlib nerede? İdlib neden önemli? İşte 10 soruda tüm ayrıntılar
Her an kırılabilir!

Her an kırılabilir!

'İstanbul'dan yüksek' deyip korkutan açıklamayı yaptı.
Haklarında karar verildi

Haklarında karar verildi

Basın Konseyi Yüksek Kurulundan Turan ve Atilla'ya kınama.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
SİHA'lar Geçitkale'de

SİHA'lar Geçitkale'de

Doğu Akdeniz'de sondaj ve savaş gemilerine eşlik edecekler.
Hava kirliliği<br>had safhada

Hava kirliliği
had safhada

İran'da binlerce kişi hastanelere başvurdu.
229 yıllık tarih<br>yok oluyor

229 yıllık tarih
yok oluyor

İstanbul'daki tarihi kemer hırsızların gözde yeri oldu.
'Yanlışlıkla vurdum'<br>diyerek kaçtı

'Yanlışlıkla vurdum'
diyerek kaçtı

​Kütahya'da borç kavgasında bir kişi yaralandı.
Buz ve don uyarısı

Buz ve don uyarısı

​Doğu illerinde soğuk hava etkili oluyor.
Bakan Pekcan müjdeyi verdi

Bakan Pekcan müjdeyi verdi

1 Ocak'tan itibaren ihracatçıya 'tek tıkla' destek verilecek.
Kesinlikle izin vermeyeceğiz

Kesinlikle izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar 19. Doha Forumu'nda konuştu.
Talep gelirse değerlendiririz

Talep gelirse değerlendiririz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Anne,<br>bebeğinin kokusuyla avunuyor

Anne,
bebeğinin kokusuyla avunuyor

​Esed bombardımanında gözlerini kaybetti.
Kamikaze<br>İHA'lar yolda

Kamikaze
İHA'lar yolda

365 İHA belirlenen kurumlara teslim edilecek.
20 saniyede<br>alıp kaçıyorlar

20 saniyede
alıp kaçıyorlar

Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası: Far hırsızları
Türk sporunda <br>yeni sayfa

Türk sporunda
yeni sayfa

​Yeni yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaçak ciğere dikkat!

Kaçak ciğere dikkat!

Mersin'de 23 ton kaçak ciğer ele geçirilmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.