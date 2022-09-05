Dünya Boris Johnsondan Trussa tebrik mesajı
AVRUPA

Boris Johnson’dan Truss’a tebrik mesajı

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yeni Başbakan Liz Truss’a tebrik mesajı yayınladı.

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Haber Merkezi DHA
Boris Johnson’dan Truss’a tebrik mesajı
Eski Başbakan Johnson'dan tebrik mesajı.

Johnson, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Son üç yıldır Muhafazakar Parti'nin lideri olarak hizmet etmekten, yıllardır en büyük çoğunluğu kazanmaktan, Brexit'in yapılmasını sağlamaktan, Avrupa'daki en hızlı aşı dağıtımını yapmak ve Ukrayna'ya hayati destek vermekten gurur duyuyorum. Galibiyetinden dolayı Liz Truss'u tebrik ediyorum. Hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmak, partimizi birleştirmek, ülkemizi birleştirmek ve düze sokmak için, çalışmaya devam etmek için doğru planı olduğunu biliyorum” ifadelerine yer verdi.

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