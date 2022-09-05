Boris Johnson’dan Truss’a tebrik mesajı

Johnson, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Son üç yıldır Muhafazakar Parti'nin lideri olarak hizmet etmekten, yıllardır en büyük çoğunluğu kazanmaktan, Brexit'in yapılmasını sağlamaktan, Avrupa'daki en hızlı aşı dağıtımını yapmak ve Ukrayna'ya hayati destek vermekten gurur duyuyorum. Galibiyetinden dolayı Liz Truss'u tebrik ediyorum. Hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmak, partimizi birleştirmek, ülkemizi birleştirmek ve düze sokmak için, çalışmaya devam etmek için doğru planı olduğunu biliyorum” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu