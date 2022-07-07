Boris Johnson'ın koltuğu sallanıyor

Siyasi geleceği uzun süredir bıçak sırtında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki gündür yoğun bir istifa baskısı altında. Önceki gün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın istifasıyla sarsılan Johnson hükümeti, dün de 15 bakanın istifasıyla adeta sona yaklaştı. Bu isimlerin dışında sekiz bakan yardımcısı da Johnson liderliğindeki hükümetin bir parçası olmak istemediklerini beyan ederek görevi bıraktı. Şu ana kadar bakan, bakan yardımcısı ve özel sekreter düzeyinde en az 35 istifa olduğunu biliniyor.

SON ÜÇ YILDA DÖRDÜNCÜ BAKAN

Sunak’ın yerine atanan yeni Maliye Bakanı Nadim Zahawi, Muhafazakar Parti milletvekillerine birlik çağrısı yaptı ve Başbakan Johnson’ın yeni icraatlara odaklanmış olduğunu savundu. Zahawi, son üç yılda Maliye Bakanlığı görevini yürütecek dördüncü isim olacak. Javid’den boşalan Sağlık Bakanlığı koltuğuna ise Steve Barclay getirildi.

‘İSTİFA ETMEYECEĞİM’ ÇIKIŞI İSTİFALARI ARTIRDI

Londra’daki istifa dalgasının ortasında Avam Kamarası’nda soruları yanıtlayan Boris Johnson, “Zorlu koşullarda bir başbakanın işi yola devam etmektir” diye konuştu. Ekonominin zor zamanlar geçirdiğine ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline değinen Johnson, “Tam da bir hükümetin işine devam etmesini beklediğiniz an” ifadesini kullandı. Johnson’ın istifa etmeyeceğini dile getirmesi üzerine Muhafazakar Parti içindeki muhalefet, Başbakan’a karşı kılıçları çekerken açıklama öncesi altı olan istifa eden bakan sayısı 17’ye yükseldi.

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Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer ise hükümetin çöktüğünü dile getirdi. “İngiltere halkı kandırılamaz. Muhafazakar Parti lekelenmiş durumda ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez” şeklinde konuşan Starmer, Johnson’a desteğini sürdüren Muhafazakar milletvekillerinin hiçbirinde bir parça dürüstlük olmadığını söyledi. İstifa depreminin ardından kabinedeki diğer bakanlar, Johnson’ın istifa etmesi için Başbakanlık Ofisi’nde toplandı.

NE OLMUŞTU?

Johnson’a yönelik son eleştirilerin temelinde Muhafazakar Parti’nin parlamentodaki grup başkanvekili Chris Pincher hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar yatıyor. Pincher, The Sun gazetesinde, hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti. Başbakanlık Ofisi’nden daha önce yapılan açıklamada, Johnson’ın taciz iddialarından haberdar olmadığı kaydedilmişti. Ancak Başbakan Johnson daha sonra, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etmiş ve kararından ‘büyük pişmanlık’ duyduğunu söylemişti. Kabinedeki istifalar Johnson’ın bu açıklamaları ile eş zamanlı olarak geldi. Boris Johnson daha önce de Başbakanlık Ofisi’nde Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal ettiği için eleştirilerin odağı haline gelmişti. İngiltere Başbakanı, geçen haziran ayında parti içinde kendisine karşı gerçekleştirilen güven oylamasını 148’e karşı 211 oyla kazanarak liderliğini sürdürdü.

DÜNYA İngiltere'de bakan istifaları sonrası 'Hükümet çöküyor' iddiası