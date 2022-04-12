Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi, Sırp Entitesi Meclisi'nde alınan kararı askıya aldı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt yaptığı açıklamada, Sırp Cumhuriyeti Entitesi Ulusal Meclisi tarafından kabul edilen Taşınmaz Mal Yasası'nı, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin nihai kararına kadar askıya aldı.

Birkaç gün önce, Sırp Cumhuriyeti Entitesi Başkanı Zeljka Cvijanovic, "Kamu kurumlarının işleyişinde kullanılan devlete ait taşınmazların Entiteye devri" kanunun yürürlüğe girmesine ilişkin kararnameyi yayımlamıştı.

Schmidt'in kararı anayasal düzen ve barışın korunması açısından önemli

Temsilci Schmidt'in Bonn yetkilerini kullanarak Kamu kurumlarının işleyişinde kullanılan devlete ait taşınmazların Entiteye devri kanunun askıya alınmasına Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Boşnak ve Hırvat üyeleri Sefik Dzaferovic ve Zeljko Komsic de destek verdi.

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Dzaferovic açıklamasında, Yüksek Temsilci'nin bu kararı Dayton Anlaşması'nda tanımlanan yükümlülüklerine ve yetkilerine uygun olarak aldığını belirterek, "Yüksek Temsilcinin kararı, Milorad Dodik'in son altı ayda ciddi biçimde sarsmaya çalıştığı, barış ve istikrarın korunması açısından önemli." ifadesini kullandı.

Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin Kamu Kuruluşlarının Taşınmazlar Yasası ve diğer anayasaya aykırı kararların Dayton Barış Anlaşması ve 27 yıllık uygulamasına karşı alındığının altını çizen Dzaferovic, "Milorad Dodik liderliğindeki Sırp Cumhuriyeti makamlarının ayrılıkçı kararlarıyla Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiği açıktı." görüşünü paylaştı.

Dzaferovic, Bosna ve Hersek'teki herkesi, anayasaya ve Dayton Barış Anlaşması'na saygı duymaya çağırarak, "Dayton'u ve onun uygulanmasının sonuçlarını tek taraflı olarak değiştirmeye çalışmak yerine istikrarı güçlendirmek, ekonomik reformları başlatmak ve Avrupa'da ilerleme sağlamak için birlikte diyaloğa girmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

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Zeljko Komşic de Schmidt'in görevini yapmayı seçtiğini vurgulayarak, "Bu karar yeterli değil, çünkü Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin Kamu Kuruluşlarının Taşınmazları Yasası, anayasaya aykırı tek karar değil, tüm anayasa karşıtı yasaların yürürlükten kaldırması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin malı ona aittir

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik ise karara tepki göstererek "Sırp Cumhuriyeti'nin mülkü Sırp Cumhuriyeti'nin malıdır ve ne Bonn ne yetkileri buna karışabilir." diye konuştu.

Dodik, Srna haber ajansına yaptığı açıklamada, "Sırp Cumhuriyeti'nin en iyi evlatları, mallarını seçilmemiş Alman Christian Schmidt harcasın diye ölmedi." ifadesini kullandı.

Mülkiyet sorununun 1995'te Dayton'da çözüldüğünü hatırlatan Dodik, "Bosna Hersek anayasasında zaten çözülmüş olan sorunlarla yalnızca Christian Schmidt gibi seçilmemiş ve onaylanmamış bir yabancı ilgilenebilir." görüşünü paylaştı.

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Dodik, Bosna Hersek Federasyon'undaki ortakları anayasaya ve Dayton Barış Anlaşması'na saygı göstermeye çağırarak "Schmidt Bey'e Almanya'ya tek yönlü bir bilet almasını tavsiye ediyorum. Tatili bugün sona erdi." dedi.

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