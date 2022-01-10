Bosna Hersek'te 9 Ocak'ta neler oldu: 'Sırplar saldıracak' söylentileri nedeniyle tedirgin olan Boşnaklar evlerini terk etti

Bosna Hersek'te "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" kutlamaları yasak olmasına rağmen Banja Luke kentinde gerçekleştirildi.

Kutlamalara Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katıldı.

DEVLET KURUMLARINA SIRP BAYRAĞI ASILDI

Şehirde kutlamalar için caddeler ile devlet kurumlarına Sırp Cumhuriyeti bayrakları asılması dikkati çekti.

'SIRPLAR SALDIRACAK' İDDİASI HALKI TEDİRGİN ETTİ

Sırpların bu gece Brcko kasabasındaki Boşnak yerleşimlerine gireceğine dair söylentiler halkı tedirgin etti. Güvenliklerinden endişe eden Boşnakların evlerinden ayrılıp şehrin güney kısmına gittiği ve bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

Sırpların sosyal medyada paylaştığı kutlama videosu

Öte yandan Sırplar, Bosna Hersek ve Sırbistan’ın Sancak bölgesindeki birçok semtte Müslümanlara yönelik zulmü ve ırkçılığı öven marşlar söyledi.

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Söyledikleri marşta şu ifadeler yer aldı:

"Bütün Sırplar kutsal haç uğruna. Yugoviçiler gibi Kosova'ya gidecek. Kutsal vatanı savunmak için. Kutsal haç ve özgürlük adına, kutsal vatanı savunmak için. krusevac(Sırbistan, Prizren(Kosova), Cetinje'den (Karadağ), Dubrovnik(Hırvatistan), Knin(Hırvatistan), Nevensinje'den (Bosna Hersek), Avala, Lovçen ve Şar dağlarına... Sırplar çağırıyor kalk ey Lazar (Kosova Savaşı'nda Osmanlı'nın karşısında yer almış Sırp prensi)"

2015'TE 'ANAYASAYA AYKIRI' İLAN EDİLMİŞTİ

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti" gününü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" gününün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

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SIRP CUMHURİYETİ ENTİTE MECLİSİ'NDE ALINAN TARTIŞMALI KARARLAR

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, 10 Aralık 2021'de Dodik'in çağrısıyla toplanmış, oturumda Bosna Hersek devletine ait silahlı kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Bu yetkilerin Sırp Cumhuriyeti entitesine devredilmesi için Bosna Hersek Meclisinde oy çokluğuyla karar alınması gerekirken, Dodik'in çağrıda bulunması üzerine Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, 11 Aralık'ta olağanüstü oturum kararı almıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Sırp lider Dodik öncülüğünde toplanan Meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti.

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Tartışmalı kararlar üzerine ABD yönetimi, Dodik'i yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.