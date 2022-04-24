Bosna Hersek’te bir deprem daha: 4,8 ile sallandı

Hollanda'da İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına, Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey ve Maastricht kentlerinde tepki gösterildi. Lahey'de Hollanda Parlamentosunun yanında toplanan, aralarında çok sayıda Hollandalının bulunduğu grup, 'Özgür Filistin', 'Saldırganlığı sonlandırın, suçları durdurun. İsrail, Filistin'den çekilsin', 'Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak', 'Gazze, Gazze, ağlama. Filistin asla ölmeyecek' sloganları attı, polis eşliğinde Koekamp Meydanı'na yürüdü. 'Filistin'den ellerini çek', 'Özgür Filistin, İsrail'i boykot et', 'Yüksek sesle ve açıkça söyle burada siyonist istemiyoruz', 'Ukrayna için sesinizi çıkarıp Filistin için sessizseniz, sizin empati ve aktivizm kökleriniz beyazların üstünlüğüne dayanıyor' yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Hollanda hükümetinin ve medyanın İsrail'e yaklaşımını eleştirdi