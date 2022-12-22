Dünya Bosna Hersekte hükümeti kurma görevi Hırvat siyasetçi Borjana Kristoya verildi
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Bosna Hersek'te hükümeti kurma görevi Hırvat siyasetçi Borjana Kristo'ya verildi

Bosna Hersek’in üç üyeli Devlet Başkanlığı Konseyi, geçtiğimiz ekim ayında yapılan genel seçimler sonrasında hükümeti kurma görevini Hırvat siyasetçi Borjana Kristo’ya verdi. Kristo, ülkenin ilk kadın başbakan adayı oldu.

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Haber Merkezi İHA
Bosna Hersekte hükümeti kurma görevi Hırvat siyasetçi Borjana Kristoya verildi
Borjana Kristo.

Hırvat siyasetçi Borjana Kristo, Bosna Hersek’in ilk kadın başbakan adayı oldu.

  • Ülkenin üç üyeli Devlet Başkanlığı Konseyi, geçtiğimiz ekim ayında yapılan genel seçimler sonrasında hükümeti kurma görevini 61 yaşındaki Kristo’ya verdi.

Devlet Başkanlığı Konseyi’nin bugünkü oturumunda ulusal düzeydeki yeni hükümeti oluşturacak isim olarak Kristo’nun adaylığı Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Boşnak üye Denis Becirovic tarafından desteklendi. Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ise Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) adayı olan siyasetçinin aleyhinde oy kullandı.

  • Parlamentonun Kristo'nun adaylığını 30 gün içinde oylaması gerekiyor.

Komsic dün yaptığı açıklamada, Kristo'nun görevlendirilmesine, oylamadan önce kendisine NATO üyeliği konusunda yönelteceği soruya vereceği cevap doğrultusunda karar vereceğini aktarmıştı. Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı'nın (SIPA) hakkında yürüttüğü güvenlik soruşturmasında başbakan olmasında herhangi bir engele rastlanmayan Kristo, 2 Ekim'de yapılan genel seçimlerde ise Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliğine aday olmuştu. HDZ'nin adayı Kristo, seçimlerde Komsic'e karşı kaybetmişti.

Kristo görevine ilişkin açıklamasında, “Yeni Bakanlar Konseyi, Bosna Hersek’in Avrupa-Atlantik yolculuğunun hızlandırılması bağlamında birçok sürecin önemli bir tetikleyicisi olmak zorunda” dedi.

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