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Dünya

Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımında savaş suçu işledikleri şüphesiyle beş kişi gözaltına alındı

Srebrenitsa soykırımı, 28 yıl geçmesine rağmen başta kurban yakınları olmak üzere tüm Boşnak milletinin en derin yarası olmaya devam ediyor. Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı güvenlik güçleri, Bosna Hersek genelindeki kentlerde yapılan operasyonda, ülkede 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında savaş suçu işledikleri şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

17:38 . 12/09/2023 Salı
AA
Srebrenitsa

Srebrenitsa

SIPA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla yapılan operasyon kapsamında Bileca, Sekovic, Han Pijesak, Vlasenica ve Zvornik kentlerinde eski Sırp askerlerine ait daire ve mülklerde arama yapıldığı belirtildi.

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımda savaş suçu işledikleri şüphesiyle 5 kişinin gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, şüphelilerin savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Srebrenitsa'da neler oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

#Srebrenitsa
#Bosna Hersek
#soykırım
1 saat önce
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