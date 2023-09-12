Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımında savaş suçu işledikleri şüphesiyle beş kişi gözaltına alındı

SIPA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla yapılan operasyon kapsamında Bileca, Sekovic, Han Pijesak, Vlasenica ve Zvornik kentlerinde eski Sırp askerlerine ait daire ve mülklerde arama yapıldığı belirtildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.