Dünya Bosna Kasabının korumaya alınan resmine kireç döktü Aklı başında bir insanın yapması gerekeni yaptım
AVRUPA

'Bosna Kasabı'nın korumaya alınan resmine kireç döktü: Aklı başında bir insanın yapması gerekeni yaptım

Sırbistan'da büyük tepki toplayan ve protestolara neden olan 'Bosna Kasabı' lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic'in duvar resmine bir kova kireç döküldü. Başkent Belgrad'daki resme kireci döken Sosyal Demokrat Parti üyelerinden Djordjo Zujovic, yaptığının cesaretle bir ilgisi olmadığını belirterek, her aklı başında ve normal insanın yapması gerekeni yaptığına dikkat çekti. Zulovic, yaptığına karşı çıkanlardan korkmadığının altını çizerek, uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçlusu ilan edilmiş birinin Sırbistan sokaklarına neden çizildiğini anlamadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Bosna Kasabı kim: Ratko Mladic kimdir?
Sırbistan polisi, Mladic'in duvar resmini koruma altına almıştı.

Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) tarafından kaldırılmak istenen ancak İçişleri Bakanlığının koruma altına aldığı 'Bosna Kasabı' lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic'in duvar resmine kireç döken Sosyal Demokrat Parti üyelerinden Djordjo Zulovic, yaptığı açıklamada, "Yaptığım şeyin cesaretle bir ilgisi yok. Her aklı başında ve normal insanın yapması gerekeni yaptım." dedi.

Sırbistan 'Bosna Kasabı' Mladic'i korumaya aldı
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Sırbistan 'Bosna Kasabı' Mladic'i korumaya aldı

"Yaptığıma karşı çıkanlardan korkmuyorum"

  • Sırbistan'ın bazı konularda kırmızı çizgiyi aştığını aktaran Zulovic, uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçlusu ilan edilmiş birinin Sırbistan sokaklarına neden çizildiğini anlamadığını söyledi. Zulovic, yaptığına karşı çıkanlardan da korkmadığını sözlerine ekledi.

Djordjo Zulovic
Djordjo Zulovic

Sırbistan polisi, Mladic'in duvar resmini koruma altına almıştı. Resme yumurta attığı için gözaltına alınan Aida Corovic ve Jelena Jacimovic daha sonra serbest bırakılmıştı. Dün akşam başkentte toplanan yüzlerce kişi de "Duvar resmi kaldırılmalı" yazılı dövizler taşıdı.

Bosna Kasabı’na müebbet
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Bosna Kasabı’na müebbet

Ratko Mladic kimdir?

'Bosna Kasabı' olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

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  • Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor. Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

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