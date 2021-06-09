Dünya Bosna Kasabına müebbet
AVRUPA

Bosna Kasabı’na müebbet

Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), “Bosna Kasabı” Ratko Mladic’in müebbet hapis cezasını onadı. On binlerce Müslümanın ölümünden sorumlu olan Mladic’in temyiz başvurusu ise reddedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bosna Kasabı’na müebbet
Ratko Mladic

Bosna Savaşı sırasında on binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde baş rolü oynayan “Bosna Kasabı” lakaplı Ratko Mladic’in Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması tarafından müebbet hapis cezası onandı. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi 6 yıl süren dava neticesinde Mladic’i soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kurallarını ihlal etmek suçlarından ömür boyu hapse mahkum etmişti.

  • Temyiz için başvuruda bulunan Mladic’in talebi ise Lahey’de düzenlenen mahkeme tarafından reddedildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Mladic hakkındaki kararın onanmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
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