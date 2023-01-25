Bosna'da yeni hükümet kuruldu: Kabinede İzetbegoviç'in partisi yer almıyor

Başta ABD olmak üzere Batı’nın İzzetbegoviç’in rakibine, yani Beçiroviç’e oy verilmesini istemesi, akabinde Cumhurbaşkanımızın “Batı, Müslümanları bölmek için var” açıklaması, bu seçimlerin aslında özellikle de ülkedeki Müslümanlar, yani Boşnaklar için ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.