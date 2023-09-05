Boşnak STK'lardan EUFOR ve NATO'ya çağrı: Boşnakları koruyun

Bosna Hersek'te bir kişi, eşinin de arasında bulunduğu üç kişiyi öldürüp üç kişiyi de yaraladı. Saldırganın polisin etrafını sarmasının ardından intihar ettiği aktarılırken, saldırı anını da sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştığı belirtildi. Öte yandan hayatını kaybedenlerden ikisinin Türk asıllı baba-oğul olduğu bildirildi.