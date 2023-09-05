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Dünya

Boşnak STK'lardan EUFOR ve NATO'ya çağrı: Boşnakları koruyun

Bosna Hersek'teki Boşnaklara ait sivil toplum kuruluşları (STK), ülkedeki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ve NATO temsilcilerine, Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) yaşayan Boşnakların korunması çağrısı yaptı.

15:32 . 5/09/2023 Salı
AA
Zvornik'te aşırı milliyetçi Sırplar, yaşlı bir Boşnak'a saldırarak yaraladı.

Zvornik'te aşırı milliyetçi Sırplar, yaşlı bir Boşnak'a saldırarak yaraladı.

Bosna Hersek'te aralarında başta Srebrenitsa Annelerinin bulunduğu Boşnak STK'leri, RS'de yaşayan Boşnaklara düzenlenen fiziksel saldırıların engellemesi ve bu kişilerin korunması için EUFOR ve NATO temsilcilerine açık mektup yazdı.

RS'deki Boşnakların belirli aralıklarla fiziksel saldırılara maruz kaldığı ifade edilen mektupta, söz konusu saldırıların engellenmemesi halinde, kendilerinin korumayı sağlamak amaçlı teşkilatlanmaya gideceği belirtildi.

  • Ülkedeki 1992-1995'teki savaşta RS'yi terk etmek zorunda kalan ve sonraki dönemde bölgeye geri dönen Boşnaklara karşı işlenen suçlarda RS İçişleri Bakanlığı'nın herhangi bir işlem yapmadığı savunulan mektupta, EUFOR ve NATO göreve çağrıldı.

RS'de geçtiğimiz aylarda Visegrad ve Zvornik'te Boşnaklara karşı fiziksel saldırı düzenlenmişti.



#Bosna Hersek
#boşnaklara saldırı
#Sırp Cumhuriyeti
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