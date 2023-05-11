Bosnalı Sırp lider Dodik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '14 Mayıs' desteği: Barış ve diyalog adamıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür eden Dodik, 'Bu yaşadığımız dönemde Türkiye zor bir pandemi döneminden geçse bile bizlere yardım ettiği için son derece müteşekkirim. Maalesef global sistemler yüzünden Bosna Hersek'te aşıları temin edemedik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir saygı duymak ve burada göstermek istiyorum. Büyük bir lider. Erdoğan uzun yıllar halkının başında olmalı' dedi.