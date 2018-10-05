Bosna’nın gözalıcı camileri

Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde kimi Osmanlı zamanında kimi ise daha yakın dönemde inşa edilmiş camiler, mütevazı mimarileri ve eşsiz güzellikleriyle kartpostal fotoğraflarını andırıyor. Klasik Osmanlı mimarisi ile yapılan camilerin yanısıra özellikle Bosna’daki savaşın ardından modern mimari ile yapılan camiler, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eserler arasında yer alıyor.

Zenginlik katıyor

Başkent Saraybosna’da mimar Acem Ali tarafından 1500’lü yıllarda inşa edilen Gazi Hüsrev Bey Camisi, şehri ziyaret edenlerin en uğrak adreslerinden biri olarak ön plana çıkarken, adeta şehrin kalbi olan Başçarşı’nın da en önemli tarihi eseri konumunda bulunuyor. Vratnik ve Bistrik gibi en eski mahallelerdeki mütevazı camiler de şehrin tarihine zenginlik katıyor.

Tek 5 minareli cami

Banja Luka şehrinde 1500’lü yıllarda inşa edilen ancak 1993 yılında Sırplar tarafından temellerine kadar yıkılan Ferhadiye Camisi de 2016 yılında yeniden inşa edilip açıldıktan şehrin en önemli mimari yapıları arasındaki yerini aldı. Bosna Hersek’in Sırbistan sınırında bulunan Zvornik şehrindeki 5 minareli Kula Camisi de farklı mimarisiyle ilgi çekiyor.