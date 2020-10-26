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Dünya Boykotta Katar farkı Fransız ürünleri birer birer yasaklanıyor
ORTADOĞU

Boykotta Katar farkı: Fransız ürünleri birer birer yasaklanıyor

Fransa'da İslam karşıtı açıklamaların art arda gelmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanları hedef alan söylemleri İslam dünyasında protestolara yol açtı. Müslüman ülkeler İslam karşıtı açıklamalara karşı Fransız ürünlerini boykot etmeye başladı. Fransa'ya karşı boykotu küresel düzeyde yürüten Arap ülkelerinde, Katar öne çıktı. Katar'da onlarca süpermarket zinciri Fransız ürünlerine yasak getirdi. Snoonu ve QTamween teslimat uygulamaları da Fransız ürünlerini listesinden çıkararak harekete katıldı. Katar'ın en büyük fabrikalarından Al-Wajba Fabrikası da boykota desteğini açıklayarak kısa sürede alternatif süt ürünleri sağlama sözü verdi. Katar Üniversitesi ise yakın tarihte düzenlenmesi planlanan Fransız Kültür Haftası'nın süresiz erteleneceğini duyurdu.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Katar'da boykot sürüyor.
Katar'da boykot sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları hedef gösteren açıklamaları, cami ve Müslüman derneklerine karşı baskınlar Müslüman dünyasından tepki çekmeye başladı.

ÜRÜNLER BİRER BİRER RAFLARDAN İNİYOR

Birçok Arap ülkesinde Fransa'nın İslam karşıtı tutumunun ardından kitlesel boyutta boykot uygulamaları başladı. Fransa ürünleri market raflarından inmeye başladı.

Arap ülkeleri içinde Fransa'ya karşı boykotu en çok genişleten ülke Katar oldu. Katar'da The Approved Market in Aspire Zone, the Khulud Pharmacy and Le Tran Blue Restaurant gibi market ve restoran zincirleri Fransız ürünlerini yasaklayan son firmalar oldu.

New Indian Supermarket and Retailmart Hypermarket zincirleri de müşterilerin Fransız ürünlerini boykot etme çağrısına yanıt olarak Fransız ürünlerini tüm şubelerinden çekmeye başladıklarını duyurdu.

BOYKOTA KATILMAYAN ZİNCİR KALMADI

Alışveriş merkezi zinciri Al Rawnaq, sosyal medya hesabında da benzer bir açıklama yaparak Fransız ürünlerinin bir sonraki duyuruya kadar tüm şubelerinden çekildiğini belirtti.

Yazıda, "Ulusal bir şirket olarak, ülkemize ve inancımıza hizmet edecek ve müşterilerimizin isteklerini karşılayacak şekilde, gerçek dinimize, yerleşik gelenek ve göreneklerimize uygun bir vizyona göre çalıştığımızı vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Al Markhiya'daki Katar Alışveriş Kompleksi ve Abu Hamour'daki Souq Al Baladi de sosyal medya hesaplarından benzer açıklamalar yaptı.

TESLİMAT UYGULAMALARI DA KATILDI

Katar Shopping Complex hypermarket , Souq Al Baladi, Family Mart ve Family Food Center, gibi alışveriş merkezleri ayrı ayrı açıklamalarda, tüm Fransız ürünlerini raflarından çekeceklerini söyledi. Snoonu ve QTamween teslimat uygulamaları da Fransız ürünlerinin listesinden çıkararak boykot hareketine katıldı.

Katar'ın en büyük fabrikalarından Al-Wajba Fabrikası da boykota desteğini açıklayarak kısa sürede alternatif süt ürünleri sağlama sözü verdi.

ÜNİVERSİTEDEN BOYKOT

Cuma günü Katarlı süpermarket zinciri Al Meera, Fransız ürünlerini tüm şubelerinden çekeceğini duyurmuştu. Aynı gün Katar Üniversitesi, yakın tarihte düzenlenmesi planlanan Fransız Kültür Haftası'nın süresiz erteleneceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Müslümanlara karşı yaptığı bazı saldırgan açıklamalar ve katledilen öğretmen Samuel Bate'in anma töreni sırasında karikatürün yeniden yayınlanmasına verdiği destek de Arap dünyasında sert eleştirilere yol açmıştı.

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